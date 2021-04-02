Аналитики: зарплата пеших курьеров в Казани доходит до 48 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Аналитики сервиса «Работа.ру» подсчитали среднюю зарплату пеших курьеров в городах России, сообщают «Известия».

В Казани в среднем пеший курьер зарабатывает до 48 тыс. рублей. В Екатеринбурге — до 47 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде таким специалистам платят до 53 тыс. рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге в среднем пешие курьеры зарабатывают до 56 тыс. рублей в месяц. На Москву приходится 28% всех подобных вакансий в стране. 10% от всех объявлений в России размещено в Петербурге.

Чаще работу пешим курьером ищут мужчины — 35%, женщин всего 15%.

Исследование проводилось в период с марта прошлого года по февраль текущего года.

Ранее сообщалось, что среди городов-миллионников улучшение отношения к курьерам зафиксировано в крупнейших экономических центрах — в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

