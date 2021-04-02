Новости общества

11:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Роспотребнадзоре Татарстана напомнили, что тесты на COVID-19 должны быть сданы в России

10:22, 02.04.2021
В Роспотребнадзоре Татарстана напомнили, что тесты на COVID-19 должны быть сданы в России
Фото: realnoevremya

В Роспотребнадзоре Татарстана напомнили, что в России не принимаются результаты тестов на коронавирус, которые люди прошли за границей.

«В законодательстве прописано, что российские граждане, вернувшиеся воздушными рейсами, должны пройти тестирование здесь», — прокомментировала заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Напомним, что прибывающие из-за рубежа граждане обязаны предоставить результаты теста на коронавирусную инфекцию.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем