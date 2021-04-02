В Роспотребнадзоре Татарстана напомнили, что тесты на COVID-19 должны быть сданы в России
В Роспотребнадзоре Татарстана напомнили, что в России не принимаются результаты тестов на коронавирус, которые люди прошли за границей.
«В законодательстве прописано, что российские граждане, вернувшиеся воздушными рейсами, должны пройти тестирование здесь», — прокомментировала заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.
Напомним, что прибывающие из-за рубежа граждане обязаны предоставить результаты теста на коронавирусную инфекцию.
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