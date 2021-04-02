Главное к утру: Минсельхозпрод о ситуации с сахаром, соглашение Татарстана и Архангельской области
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 2 апреля.
- Минсельхозпрод Татарстана прокомментировал ситуацию на рынке сахара. Ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная, дефицита продукта не ожидается, прокомментировали в ведомстве. Все участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в полном объеме, обеспечивающем потребности внутреннего рынка.
- Татарстан и Архангельская область подписали четыре соглашения, в том числе в сфере высшего образования и IT. Соглашения были подписаны на встрече президента республики Рустама Минниханова с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
- В мэрии Казани рассказали о судьбе иудейского вероисповедального кладбища: его проект разработан, но еще не определены ни источники финансирования, ни сроки его строительства. Планируемая дорога должна снизить заторовые ситуации в районе бывшего ресторана «Акчарлак» и повысить связанность городских территорий.
- Татарстан оказался среди регионов с низкой долей просроченных потребкредитов по итогам февраля. Показатель «просрочек» в феврале текущего года — 12,5%, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 4 п.п. — тогда он составлял 12,1%.
- Российский журналист Владимир Познер прокомментировал протесты в грузинской столице Тбилиси, вспыхнувшие из-за его приезда. Об этом он написал на сайте «Познер Online». Он объяснил, почему не дает комментарии СМИ: «Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду».
- Использование вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории одобрила Панама, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Панама стала 59-й страной, одобрившей «Спутник V.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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