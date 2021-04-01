Новости общества

07:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: предложение Хуснуллина по модернизации сетей ЖКХ, новые месторождения для БСК

07:00, 01.04.2021
Главное к утру: предложение Хуснуллина по модернизации сетей ЖКХ, новые месторождения для БСК
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 1 апреля.

  • Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече президента России с правительством предложил направить часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на расширение программы модернизации сетей ЖКХ в регионах. По его словам, схема может работать на возвратной основе, и это будет обеспечено за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей и затрат на снижение их аварийности. Вице-премьер считает, что данная мера положительно повлияет на тарифную политику.
  • Руководитель исполкома Нижнекамска Айрат Салаватов покинул свой пост. Он начал работать в органах власти района весной 2020 года. Ранее был заместителем руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района, курировал такие важные сферы, как экология и охрана труда.
  • В Башкирии шесть месторождений могут стать источниками сырья для Башкирской содовой компании (БСК). Башкирские власти ищут вариант, соответствующий стандартам качества и оптимальный в экономическом плане. Запасов на месторождении Шахтау хватит на несколько лет.
  • В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области заявили, что оппозиционер Алексей Навальный получает всю необходимую медпомощь. Они опровергают обвинения в лишении Навального сна и объяснили, что ночью лишь совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах.
  • Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал указ об увольнении руководителя следственного отдела Челнов Ильдара Нуриахметова. Сообщается, что уход в отставку связан с достижением Нуриахметовым пенсионного возраста. О том, связано ли его решение с восстановлением прежнего руководителя следственного отдела Челнов Камиля Халиева в должности, неизвестно.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем