Главное к утру: предложение Хуснуллина по модернизации сетей ЖКХ, новые месторождения для БСК
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 1 апреля.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече президента России с правительством предложил направить часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на расширение программы модернизации сетей ЖКХ в регионах. По его словам, схема может работать на возвратной основе, и это будет обеспечено за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей и затрат на снижение их аварийности. Вице-премьер считает, что данная мера положительно повлияет на тарифную политику.
- Руководитель исполкома Нижнекамска Айрат Салаватов покинул свой пост. Он начал работать в органах власти района весной 2020 года. Ранее был заместителем руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района, курировал такие важные сферы, как экология и охрана труда.
- В Башкирии шесть месторождений могут стать источниками сырья для Башкирской содовой компании (БСК). Башкирские власти ищут вариант, соответствующий стандартам качества и оптимальный в экономическом плане. Запасов на месторождении Шахтау хватит на несколько лет.
- В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области заявили, что оппозиционер Алексей Навальный получает всю необходимую медпомощь. Они опровергают обвинения в лишении Навального сна и объяснили, что ночью лишь совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах.
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал указ об увольнении руководителя следственного отдела Челнов Ильдара Нуриахметова. Сообщается, что уход в отставку связан с достижением Нуриахметовым пенсионного возраста. О том, связано ли его решение с восстановлением прежнего руководителя следственного отдела Челнов Камиля Халиева в должности, неизвестно.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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