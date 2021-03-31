Итоги дня: пожар в больнице в Альметьевске, вакцина от коронавируса для животных, льготы для патентной системы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 31 марта.
- Сегодня в детской городской больнице Альметьевска по адресу: улица Строителей, 30 произошел пожар. На внешней фасадной части здания со стороны подвального помещения на стене горел утеплитель. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. Никто в результате происшествия не пострадал, все заблаговременно эвакуировались из здания. После инцидента прокуратура Альметьевска начала проверку. На данный момент медучреждение возобновило работу в штатном режиме.
- Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с общественными представителями уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей предложил зафиксировать льготы для бизнеса в законе о патентной системе и пересмотреть налоговую нагрузку на сельских предпринимателей, у которых сумма их налога в среднем выросла в два раза. В Госсовете отметили, проект законодательных изменений по этому вопросу подготовлен, 13 апреля его рассмотрят на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам.
- Минцифры РФ в тестовом режиме запустило новую версию портала госуслуг. На сайте существенно поменялся формат взаимодействия с пользователями: теперь россияне могут получить всю необходимую информацию (сколько дней займет оказание услуги, какие документы нужно подготовить и т. д.), ответив на несколько уточняющих вопросов специального бота. Старый портал госуслуг планируется закрыть в третьем квартале 2021 года.
- Вместе с российским порталом госуслуг сегодня впервые за 10 лет обновился и татарстанский: сервисы обозначили логотипами в виде персонажей и разделили на две вкладки — «для людей» и «для бизнеса», появилась рубрика «Новости» и ссылки на так называемые «суперсервисы», которые разрабатывает Минцифры РТ.
- Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии в Покрове, где отбывает наказание, и требует допустить к нему врача. «Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — написал он в своем Instagram.
- И еще о редизайне: «Яндекс» впервые за 13 лет сменил логотип на главной странице портала: изменился шрифт надписи, который будет использоваться во всех сервисах компании. Также поменялась поисковая строка, а в айдентику включили новый знак — букву «Я» в красном круге. Все это является частью нового фирменного стиля «Яндекса».
- В четвертом квартале прошлого года прибыль «Татнефти», по сравнению с третьим кварталом 2020 года, сократилась на 30% и составила 24,9 млрд рублей (аналитики «Интерфакса» прогнозировали 35 млрд рублей). При этом в годовом выражении чистая прибыль компании за этот период увеличилась в 1,3 раза. Выручка «Татнефти» в четвертом квартале 2020 года составила 198,7 млрд рублей (+6,1%). За весь год выручка компании снизилась на 22,7%, — до 720,6 млрд рублей.
- Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина решил создать филиал компании в Казахстане, а также утвердить положение о новом структурном подразделении. Также на заседании члены совета рассмотрели итоги исполнения бюджета за январь — февраль 2021 года, утвердили бюджет на второй квартал текущего года, утвердили и ввели в действие экологическую программу группы «Татнефть» на 2021—2025 годы и т. д.
- В Татарстан вернулась непогода. Сегодня вечером и ночью 1 апреля в республике местами прогнозируется метель с ухудшением видимости 1—2 км. Завтра ночью и днем в Татарстане ожидается сильный юго-западный ветер порывами 17—22 м/с, в Казани — до 20 м/с.
- Президент России Владимир Путин допустил возможность национализации предприятий, злостно срывающих выполнение гособоронзаказа.
- Путин заявил, что в России к концу 2021 года необходимо восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Он также отметил важность обеспечения надежной защиты трудовых прав граждан, работающих на удаленке. Глава государства также обратил внимание, что тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются и в ряде регионов нет уверенного роста деловой активности, что делает их доходную базу нестабильной.
- Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко раскритиковала песню Russian woman, которую от России на конкурсе «Евровидение» исполнит певица Манижа. «Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это», — заявила сенатор, поручив разобраться, как Первый канал провел голосование по выбору песни.
- В Татарстане в 2021 году по президентской программе «Наш двор» планируется благоустроить 1 074 двора в 40 муниципальных районах и двух городских округах. Согласование схем и ремонтные работы стартуют уже в апреле.
- В связи с улучшением макроэкономической ситуации в России международное рейтинговое агентство Moody’s обновило прогноз по банковскому сектору страны на следующие 12—18 месяцев с «негативного» на «стабильный». По оценке организации, кредиты российского банковского сектора в текущем году вырастут примерно на 12% против 14% в 2020 году, а повышение Центробанком ключевой ставки до 4,5% приведет к повышению ставок по банковским вкладам.
- Постпредом Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области переназначили Рената Валиуллина. Руководителем представительства он был назначен в 2015 году, затем в 2018 году вновь был переназначен на должность. Валиуллин будет занимать свой пост еще три года.
- Четырех должностных лиц Приволжского управления Ростехнадзора наказали за проверку резидентов особой экономической зоны «Алабуга» без согласования с органом управления этой территории. Также они превысили установленные законом сроки проведения проверки.
- Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала подробности создания в Татарстане Института пространственного развития: в первую очередь он выяснит инфраструктурные неточности в Казани, Челнах и Альметьевске, а затем будет вести аналитику и предлагать «варианты развития ситуации на конкретных территориях на много лет вперед». Она обратила внимание, что его появление не связано с обращением жителей поселка Привольный в связи с отсутствием школы.
- В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных «Карнивак-Ков», разработанную учеными Россельхознадзора. Ее массовое производство может начаться уже в апреле. Стоимость двух доз препарата составит 588 рублей, интервал между их введением — 21 день.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым