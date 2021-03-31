Главное к утру: халатность в психбольнице, обеспокоенность докладом ВОЗ и дети мигрантов в школах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 31 марта:
- Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске. Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в отношении медработника, который принял решение отказать в госпитализации пожилому мужчине, угрожавшему взорвать квартиру.
Бастрыкин поручил следователям обратить внимание на проблемы совершения общественно опасных деяний лицами, которые страдают психическими заболеваниями, а также рассмотреть вопрос о внесении предложений об изменении порядка принудительного лечения.
- Докладом экспертов ВОЗ о происхождении коронавируса обеспокоены 14 стран, среди них США, Великобритания, Япония, Чехия, Израиль и другие.
«Мы выражаем общую озабоченность по поводу недавнего исследования, проведенного ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы в целях выработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого механизма международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем», — говорится в сообщении.
- Президент России Владимир Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям призвал регулировать число детей мигрантов в российских школах. Он заявил, что доля детей мигрантов в школах России должна быть такой, чтобы можно было адаптировать детей к языковой и культурной среде.
- Официальный дилер люксового российского бренда Aurus разместил первые 10 объявлений о продаже автомобилей Aurus Senat. Стоимость каждого седана начинается от 24 млн рублей.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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