Итоги дня: ЧП в Зеленодольске, вердикт по делу ГК «ФОН», новый глава Ростехнадзора
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 30 марта:
- Минувшим вечером в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме в Зеленодольске прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали пять человек, двое погибли. По версии следствия, взрыв мог устроить живший в доме пенсионер, которого тем вечером хотели госпитализировать в психдиспансер. Корреспондент «Реального времени» побывал на месте происшествия, поговорил с очевидцами трагедии. Все подробности — в материале интернет-газеты.
- Замглавы исполкома Пестречинского района Дамира Байгильдина отправили под домашний арест до 17 мая. Такое решение сегодня вынес Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома. Байгильдина подозревают в хищении 1,43 млн рублей — средств бюджетного гранта на поддержку начинающих фермеров. По версии СК, по условиям договора с Минсельхозпродом РТ в 2016 году тогда еще фермер Байгильдин обязался приобрести за счет своих и бюджетных средств 161 овцу и заняться их разведением. В министерство ушли бумаги, что закупка состоялась в КФХ Рахимова, однако в Следкоме считают документы подложными.
- Сегодня вступил в силу приговор по делу «обманутых» дольщиков группы компаний «ФОН». Верховный суд Татарстана вынес решение по уголовному делу основателей ГК «ФОН»: Анатолий Ливада остается за решеткой, Диана Ахметзянова — на воле. В заседании участвовали осужденная Ахметзянова и шесть потерпевших. Репортаж из зала суда — в материале «Реального времени».
- Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что в России показатели заболеваемости COVID-19 говорят о возможной третьей волне коронавируса в стране. Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в ответ на это заявил, что в ведомстве не ждут подъема заболеваемости коронавирусом. По его словам, в России очень быстро растет «иммунная прослойка» за счет переболевших и за счет вакцинации.
- Правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок будет длиться до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Срок действия документов истекал 1 апреля.
- В Казани подошел к концу эксперимент мэрии по тестированию на улицах города четырех новых стационарных комплексов фиксации нарушений с закрытием и снятием госномеров с припаркованных автомобилей. На сегодня возбуждено порядка 40 административных дел. Подробнее об эксперименте читайте в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре в ходе переписи жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам. Об этом он заявил на заседании совета по межнациональным отношениям. Российский лидер подчеркнул, что деление на чужих и своих — не лучший пример для подрастающего поколения. Гражданское самосознание, как патриотизм, формируются.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал заявление группы ученых, посетивших Ухань. По его словам, источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен.
- Позицию Татарстана в Координационном центре правительства России будет представлять вице-премьер РТ Шамиль Гафаров. Документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
- В казанских школах с 1 апреля увеличится стоимость двух комплектов питания для учеников 5—11-х классов. Меню свободного выбора будет стоить 73 рубля вместо 69, комплексный обед — 48 рублей вместо 45. Цены на другие позиции меню в столовых школ Казани остаются прежними: завтрак и полдник будут стоить 30 рублей, суп в ассортименте — 16 рублей.
- Заместитель председателя Арбитражного суда Татарстана Марат Гумеров получил рекомендацию Высшей квалифколлегии судей (ВККС) РФ для назначения главой АС Белгородской области. Он был единственным кандидатом на эту должность. Также Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ порекомендовала назначить председателем Арбитражного суда Поволжского округа Дениса Плотникова.
- Сегодня в Зеленодольске по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по факту ранения собаки из арбалета. Дело заведено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). На прошлой неделе пользователи соцсетей сообщили, что поселке Васильево бегает собака со стрелой в голове. Волонтерам удалось поймать животное и извлечь стрелу. Собаку символично назвали Стрелкой. После лечения собака будет находиться в приюте «Кот и пес» в селе Айша Зеленодольского района. Прокуратура проводила проверку данного инцидента.
- Правительство России смягчило условия погашения льготных инвестиционных кредитов для аграриев. Тем, кто понес убытки в 2020 году из-за африканской чумы свиней или высокопатогенного птичьего гриппа, дадут возможность продлить срок погашения льготных кредитов.
- Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Предыдущий глава ведомства Алексей Алешин освобожден от этой должности — он занимал пост с 2014 года. Трембицкий до назначения был замглавы Ростехнадзора более восьми лет.
- В госкомпании «Автодор» опровергли информацию о забастовке на скоростной магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На данный момент в Нижегородской области ведутся работы по подготовке к строительству четвертого этапа трассы, обустраивается бытовой городок и площадка для складирования песка и щебня. В компании отметили, что публикация в Нижегородских СМИ о забастовке рабочих на станции Арзамас-1 основана на недостоверной информации.
- Компания Apple объявила о расширении программы независимых сервисных центров по всему миру. Заявку на регистрацию теперь смогут подать центры из России. Сервисы смогут получать оригинальные запчасти и руководства по ремонту, необходимые инструменты и средства диагностики, проходить бесплатное обучение.
- Приговор бывшему проректору КНИТУ-КХТИ Александру Кочневу огласят 2 апреля. Гособвинитель настаивает на 4 годах в колонии общего режима, а сторона защиты просит об условном сроке. В качестве аргументов были упомянуты заслуги Кочнева в развитии отечественной науке и плохое состояние здоровья подсудимого. Кочнев на последнем слове полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
- В Татарстане акция «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля. Начало запланировано на 14.00. Мероприятие пройдет одновременно в более чем 1000 городах 70 стран мира. Участники напишут диктант и проверят свои знания русского языка. Главными площадками проведения мероприятия станут: Культурный центр имени А.С. Пушкина, Национальная библиотека Республики Татарстан и Институт филологии и межкультурных коммуникаций К(П)ФУ. Диктант можно будет также написать в Федерации профсоюзов, резиденции креативных индустрий «Штаб», в районных и городских домах дружбы народов, торговом центре «Мега» в Казани, в школе будущего «Адымнар — путь к знаниям и согласию», гимназии №93 Казани, IT-парке в Набережных Челнах. Всего в республике будет организовано более 400 площадок.
- Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным решение о домашнем аресте экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Обвиняемый в получении взятки 1,48 млн рублей сегодня вновь не пришел на заседание, он остается в больнице.
- В связи с началом активного таяния снегов на фоне установления положительных дневных и ночных температур в республике возникает возможность скопления талой воды на низменных территориях. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра РТ. 30 марта отметка горизонта воды Куйбышевского водохранилища у Казани составила 50,55 мБС, что ниже на 278 см отметки 2020 года и выше среднемноголетнего значения (нормы) на дату на 114 см.
Отметка горизонта воды Нижнекамского водохранилища на сегодняшний день составляет 63,12 мБС, что ниже отметки прошлого года на 27 см и ниже среднемноголетнего значения (нормы) на дату на 47 см.
- Глава Комсомольского района Набережных Челнов Александр Кислов покинул пост. Сделал он это по собственному желанию. И.о. главы Комсомольского района автограда назначен заместитель Кислова, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства исполкома Челнов Фидарис Хабибуллин.
- Тендер на 1,6 млрд рублей на строительство второй и третьей очереди первого этапа дороги-дублера Горьковского шоссе — от ул. Несмелова до ЖК «Серебряный бор» — выиграла компания «Волга-Автодор». По проекту общая протяженность дороги от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор» составит 6,2 км, а второго этапа — 4,7 км. Расчетная скорость движения — 70 км/ч. Трасса будет четырехполосной, с тротуарами и велодорожкой шириной в 3,5 м.
- В России порядка 800 тысяч доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» ввели в гражданский оборот. Об этом заявила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. В апреле планируется выпускать 1,5 млн доз, в мае — 3 млн. Вакцина «ЭпиВакКорона» пока еще не поступила в республику.
- В Рязанской области полицейские накрыли нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, откуда запрещенные вещества оптом поставляли в регионы Поволжья и Центральной России. Правоохранители обнаружили более 130 кг запрещенных веществ. Также во время личного досмотра подозреваемого было обнаружено несколько контейнеров с веществом — производным метилэфедрона массой 210 граммов. Нарколаборатория располагалась в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оттуда ее продукцию отправляли в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области.
- Генпрокуратура России констатировала увеличение числа коррупционных преступлений. По данным ведомства, число выявленных коррупционных преступлений в январе — феврале 2021 года выросло на 11,8% (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.) по сравнению с показателем прошлого года. Почти половина из них связана со взяточничеством (3,5 тыс.), и их число выросло на 21,1%. Каждая третья взятка не превышала 10 тыс. рублей. Чаще всего случаи взяточничества фиксировались в Башкирии (79), Москве (47) и Краснодарском крае (45).
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым