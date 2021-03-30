На разработку документации ЦОД в Иннополисе потратят более 96 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Иннополисе потратят на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации «Центра обработки и хранения данных на территории Республики Татарстан» 96,4 млн рублей. Советующий документ был опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком выступило АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях». Компания входит в состав госкорпорации «Росатом». Целью работ является разработка комплекта документов для дальнейшего строительства Центра обработки данных.

Площадь участка составит 40 тыс. кв. м. Площадь застройки — 15 тыс. кв. м. Общая площадь одного здания ЦОД — 7000 кв. метров.

Ранее сообщалось, что в Иннополисе появятся два новых технопарка-«бумеранга». Положительные заключения экспертизы и разрешения на строительство уже получены.

