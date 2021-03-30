Главное к утру: хлопок бытового газа в Зеленодольске, учебные военные сборы, санкции Канады
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 30 марта:
- Шесть человек пострадали и один погиб в результате хлопка бытового газа в многоквартирном девятиэтажном доме в Зеленодольске. Хлопок произошел в одноподъездном 50-квартирном кирпичном доме 1974 года постройки. Произошло обрушение шести квартир на 7-м этаже и одной квартиры на 8-м этаже. В Татарстане возбудили уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Зеленодольске.
- Канада ввела санкции против двух физических лиц и четырех юридических лиц из России в связи с ситуацией по Крыму. ТАСС уточняет, что в список попали генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин. Среди предприятий: «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.
- В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации домашних собак и кошек. Как утверждают авторы инициативы, эта мера поможет быстрее вернуться домой потерявшимся питомцам. Отмечается, что в основном безнадзорные животные — это домашние животные, которые потерялись или которых бросили владельцы.
- В Татарстане в апреле — июне начнутся учебные сборы по основам военной службы. Сборы будут проходить в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для тех, кому предусмотрена подготовка к службе на двух последних годах обучения.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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