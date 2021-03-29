Сын мэра Казани приобрел агрофирму с полумиллиардной выручкой

Фото: Ринат Назметдинов

Предыдущий владелец — бывший первый замглавы Минсельхозпрода РТ

Как выяснило «Реальное время», 25-летний сын мэра Казани Ильсура Метшина Тагир Метшин стал владельцем агрофирмы в селе Шахмайкино Новошешминского района Татарстана. Компания носит название ООО «Агро-Основа», информация о смене владельца была отражена в ЕГРЮЛ на днях.

«Агро-Основа» фигурирует в рейтингах Минсельхозпрода Татарстана, причем иногда на высоких позициях: так, в рейтинге хозяйств по объемам производства молока за I полугодие 2019 года (более свежие данные на сайте министерства обнаружить не удалось) компания входит в двадцатку крупнейших с показателями произведенного молока в 6 098 тонн за период. В рейтинге по среднесуточному привесу КРС за тот же период «Агро-Основа» только 208-я, в рейтинге по продуктивности — 195-я.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Агро-Основа» зарегистрирована в середине 2017 года, в 2019 году компания зафиксировала выручку в 455,45 млн рублей и чистую прибыль в 89,98 млн рублей. В компании на конец 2019 года работало более 450 человек.

«Агро-Основа» фигурирует в рейтингах Минсельхозпрода Татарстана, причем иногда на высоких позициях. Фото agro.tatarstan.ru

При этом до Тагира Метшина фирмой владел не менее примечательный человек — речь о Минсагире Нуртдинове, до 2014 года занимавшем пост первого замглавы Минсельхозпрода Татарстана. После он работал в структуре УК «Просто молоко» и связанных с ней компаниях. «Агро-Основу» он создал в 2017 году на паритетных началах с бизнесменом Андреем Мухамадиевым, которому также принадлежат еще три агрофирмы в других районах республики. Мухамадиев вышел из капитала «Агро-Основы» в июле 2020 года, тогда Нуртдинов стал единоличным владельцем компании.

В районной прессе Нуртдинов также фигурирует как благотворитель, который оказывает финансовую помощь мечетям в Новошешминском районе. После выхода из капитала «Агро-Основы» действующих компаний за ним не числится, связаться с ним изданию не удалось. Мухамадиев также оказался недоступен для комментариев.

В ноябре 2019 года прокуратура Татарстана сообщала о долгах по зарплате в «Агро-Основе» за сентябрь 2019 года в размере 3,4 млн рублей перед 482 работниками предприятия. Долги выплатили после того, как прокуратура внесла представление в адрес директора предприятия.

До Тагира Метшина фирмой владел не менее примечательный человек — речь об Минсагире Нуртдинове, до 2014 года занимавшем пост первого замглавы Минсельхозпрода Татарстана. Фото elitat.ru

Чем еще занимался сын Ильсура Метшина

Агрокомпания будет для Тагира Метшина не первым его бизнесом. Так, в 2015 году он совместно с владелицей сети «Бахетле», депутатом Госсовета Татарстана Муслимой Латыповой открывал сеть магазинов формата «у дома» под названием «Продуктовая лавка». Сеть просуществовала два года, после чего закрылась. Юрлицо компании, однако, является действующим до сих пор и генерирует убытки в несколько сотен тысяч рублей в год.

Более успешным оказался другой бизнес Тагира Метшина — ООО «Прайд Инжиниринг», которое, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», занимается оптовой торговлей лесоматериалами и сантехоборудованием. Эта компания была зарегистрирована в апреле 2018 года, в 2019 году зафиксировала 74,15 млн рублей выручки и около 200 тысяч рублей чистой прибыли. Совладельцем компании, наряду с Тагиром Метшиным (51%), является Светлана Ягафарова (49%): «Реальному времени» удалось с ней связаться, однако она лишь заявила, что больше в «Прайд Инжиниринге» не работает.

Сеть просуществовала два года, после чего закрылась. Фото: Максим Платонов

Тагир Метшин имеет обширный круг интересов и за пределами бизнеса. Он увлекается конным спортом и в 2014 году удостоился звания мастера-жокея. Кроме того, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», Тагир Метшин также является соучредителем РОО «Федерация компьютерного спорта Республики Татарстан» — «Реальное время» направило ему вопросы через пресс-службу организации. Иными способами оперативно связаться с Тагиром Метшиным не удалось.

В 2018 году он попробовал себя в роли актера: снялся в ленте «Команда мечты», где исполнил одну из главных ролей. Изначально он пробовался в качестве дублера (кстати, именно как профессиональный жокей), но создатели картины решили взять его на роль сына главного героя — спортивного комментатора, которого увольняют с федерального канала.

Именно Тагир Метшин приобрел участок в поселке Николаевский Зеленодольского района рядом с мусоросжигательным заводом (МСЗ), о чем он рассказывал в «Инстаграме». Отметим, что сейчас Тагир Метшин закрыл свой аккаунт в «Инстаграме».

Александр Артемьев