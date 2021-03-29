За сутки в России обнаружили 8 711 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 711, до 4 528 543. Об этом сообщает оперативный штаб. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 7 280, до 4 146 408. Доля выздоровевших осталась на уровне 91,6%.

Умерло за сутки 293 человека — это минимум с 9 ноября 2020 года. Всего скончались 98 033 пациентов. Условная летальность выросла до 2,16%.