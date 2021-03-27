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Сегодня в Татарстане ожидается до +6 градусов

05:30, 27.03.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 27 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. В Казани прогнозируется от +3°С до +5°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +1°С до +4°С.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, осадков в республике не ожидается до конца марта. Ночные температуры составят от -3 до -9 градусов, местами до -13°С, дневные — от +3 до +8 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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