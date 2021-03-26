Итоги дня: эскизы станций второй ветки казанского метро, уголовное дело из-за лекарств для СМА
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 26 марта.
- В МВД решили увеличить срок действия российского паспорта после его истечения — теперь после этого он будет действителен 30 дней. В ведомстве объяснили такое изменение тем, что банки не оказывают гражданам услуг из-за того, что статус их паспорта указывается как недействительный в информационном ресурсе органов внутренних дел. В МВД уверены, что увеличение срока действия паспорта будет для россиян более удобным.
- Завершается конкурс на создание архитектурных концепций интерьеров общественных зон четырех станций второй линии Казанского метрополитена: «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й микрорайон», «Улица Юлиуса Фучика». Сегодня появились эскизы работ конкурсантов. Для каждой станции выбрана своя тема и художественное оформление.
- В Набережных Челнах началась обкатка автобусов марки ЛиАЗ, которые на безвозмездной основе переданы городу по договоренности мэра Наиля Магдеева с правительством Москвы. Автобусы вышли на 22-й и 26-й маршруты, но сегодня они не будут перевозить пассажиров. Всего было передано 40 автобусов.
- Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос «Реального времени», объяснил, почему число госпитализированных не падает, несмотря на снижение числа заболевших. По его словам, рост доли госпитализируемых не свидетельствует о росте количества тяжелых случаев заболевания — скорее у системы здравоохранения, которая постепенно разгружается, появилось больше возможностей, чтобы направлять в стационары людей даже с небольшими подозрениями на ухудшение состояния.
- Коронавирусные ограничения в республике могут снять в начале апреля, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. На снятие ограничений будут влиять такие показатели, как темп вакцинации и количество нарушений. По данным ведомства, за прошедшую неделю возрос процент нарушителей ограничений в заведениях торговли, общепита, в образовательных учреждениях.
- Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии — он умер от коронавируса. По словам президента, выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре не было магнитно-резонансного томографа: «Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет».
- Из Болгарии в Россию экстрадировали Владислава Мухина по прозвищу Муха — активного участника организованной преступной группы, известной под названием «Перваки», которая действовала с конца 1980-х годов на территории Казани. В 1998 году в Казани на улице Толстого в автомобиле было обнаружено тело лидера организованной группы «Калуга» Вячеслава Татарова (прозвище Янис) с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело, а Мухина обвинили в убийстве и бандитизме.
- Сегодня в Госсовете Татарстана прошел круглый стол с активистами ЖКХ по поводу счетов за отопление. «За отопление мы переплачиваем 2,4 миллиарда, за холодную и горячую воду — 2 миллиарда. Так же нельзя работать!» — заявил председатель Союза домовых комитетов Казани Геннадий Сомов. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
- Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций, и попросил вернуть в РФ этот сорт сыра. Дипломат отметил, что ограничительные меры наложены на свежие продукты, а пармезан вызревает месяцами и не содержит лактозы. Кроме того, он высказался, что Италия долгие годы остается дружественной к России, поэтому было бы хорошим жестом исправить это недоразумение.
- Певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, прокомментировал ситуацию с отменой концерта Фирдуса Тямаева в башкирском селе. По его словам, Тямаев отказался от подписания маршрутного листа, незаконно проник в подсобное помещение, провел несанкционированный концерт с нарушением мер безопасности, не заключил с дворцом культуры в Киргиз-Мияках договор. Также башкирский певец обвинил татарского коллегу в разжигании межнационального конфликта.
- Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить и принять поправки в законодательство, которые защитили бы от взыскания минимальный доход граждан. Такую рекомендацию он дал по итогам встречи с лидерами думских фракций. Также Путин рекомендовал подготовить и принять проекты законов, предусматривающих развитие электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения.
- Как сообщают СМИ, СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело на Минздрав республики из-за отсутствия лекарственного обеспечения больных спинальной мышечной атрофией детей. Оно было возбуждено 17 марта по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Проверяются и действия чиновников — уже по ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»). Расследование поставлено на контроль центральным аппаратом СКР. По данным источника «Реального времени», дело расследуется давно. В Следкоме оставили ситуацию без комментариев.
- ЦБ отозвал лицензию чувашского банка «Мегаполис» с офисом в Казани. По величине активов кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе РФ, она является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты не позднее 9 апреля.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал флешмоб, в котором дети двух татарстанских поселков — Вишневки и Привольного — составили собой слово «школа», стоя на коленях на снегу. Политик призвал Минобороны заняться этой проблемой и упомянул быстрое решение проблемы с нехваткой коронавирусных госпиталей.
- В Казани Татарстанская таможня возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего руководителя одной из компаний города. Подозреваемый перевел через свою фирму 63,3 млн рублей иностранному контрагенту из Кыргызстана с предоставлением в банки подложных документов за товар «инжекционно-литьевые машины».
- В Агрызском районе Татарстане водитель наехал на 32-летнюю женщину — социального работника за то, что она отказалась дать ему сигарету. Далее потерпевшая побежала по улице и попросила о помощи водителя проезжавшей машины «Лада Гранта». Тогда злоумышленник догнал женщину и стал бить ее руками и ногами по голове. Водитель «Гранты» помог женщине сесть в его автомобиль и доставил ее в центральную районную больницу.
- Власти Казани планируют начать проектирование школы на 1 224 места в поселке Привольный. Строительство новой школы должно решить проблему сразу для четырех поселков — Привольного, Вишневки, Новой Вишневки и Салмачей. Для строительства в поселке уже определили участок — он расположен на ул. Фиалковой.
- По итогам января 2021 года Татарстан стал лидером среди регионов России по числу убийств — 31. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатель увеличился на треть. На втором и третьем месте идут Красноярский край (26) и Кемеровская область (24). Количество убийств там сократилось на 3,7% и 17,2% соответственно.
Дарья Пинегина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым