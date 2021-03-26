В Минздраве Татарстана объяснили, почему увеличилась доля госпитализаций с коронавирусом

В Минздраве Татарстана ответили на вопрос, почему при уменьшении количества заболевших увеличилась доля госпитализированных в больницу. По словам начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, это не связано с увеличением тяжелых случаев течения болезни.

Врачи принимают решение о госпитализации в зависимости как от его состояния, так и загруженности больниц.

Фото: Максим Платонов

«Мы балансируем, смотрим на текущую эпидситуацию и периодически решаем с точки зрения госпитализации. Смотрим по состоянию пациента и принимаем решение в пользу госпитализации в зависимости от состояния пациента. Если мы понимаем, что состояние пациента позволяет его оставить дома, он остается дома. Но есть такой показатель, как текущая эпидситуация, загруженность системы здравоохранения. Мы уже много раз говорили, что коечного фонда достаточно, чтобы обеспечить госпитализацию всех тех, кто вызывает хоть малейшее подозрение и так далее. Поэтому здесь мы не говорим о более тяжелых формах заболевания», — ответил Жаворонков на вопрос «Реального времени».



Доля же тяжелых случаев коронавируса не меняется уже два месяца, добавил спикер.



Ольга Плешкова