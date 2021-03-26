За весь эпидсезон в Татарстане не выявлено ни одного случая заболевания гриппом

За весь эпидсезон в Татарстане не выявлено ни одного случая заболевания гриппом. Об этом сообщила сегодня замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



«На сегодня положительных находок по гриппу нет. Продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии. Вместе с тем какого-либо снижения в пейзаже мы не наблюдаем, стабильно выявляются и рс-вирусы и аденовирусы», — прокомментировала Авдонина.

Напомним, что казанцев прививали от гриппа в том числе и на выходах из станций казанского метро. Им вводили вакцину «Совигрипп». Она содержит три штамма гриппа — по рекомендации ВОЗ на этот год. Всего от гриппа был привит 61% населения РТ. Вакцинация завершилась в декабре 2020 года.

Ольга Плешкова