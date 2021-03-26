Новости общества

12:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За весь эпидсезон в Татарстане не выявлено ни одного случая заболевания гриппом

10:25, 26.03.2021 1
За весь эпидсезон в Татарстане не выявлено ни одного случая заболевания гриппом
Фото: realnoevremya.ru

За весь эпидсезон в Татарстане не выявлено ни одного случая заболевания гриппом. Об этом сообщила сегодня замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

«На сегодня положительных находок по гриппу нет. Продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии. Вместе с тем какого-либо снижения в пейзаже мы не наблюдаем, стабильно выявляются и рс-вирусы и аденовирусы», — прокомментировала Авдонина.

Напомним, что казанцев прививали от гриппа в том числе и на выходах из станций казанского метро. Им вводили вакцину «Совигрипп». Она содержит три штамма гриппа — по рекомендации ВОЗ на этот год. Всего от гриппа был привит 61% населения РТ. Вакцинация завершилась в декабре 2020 года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:51
    сейчас не до гриппа. если кто и болел - не ходил к врачам, наверное
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем