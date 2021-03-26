В Татарстане вводят ограничение на движение грузовиков по дорогам

В Татарстане на региональных и муниципальных дорогах с 1 по 30 апреля вводят ограничение движения большегрузов — это коснется машин, у которых нагрузка превышает 6 тонн на ось. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ, оно размещено на официальном портале правовой информации. Там же опубликован полный список дорог.

Также с 20 мая по 31 августа, с 10.00 до 22.00, будет действовать временно ограничение для грузовиков в случае, если на улице температура будет выше +32 градуса.

Всего под ограничения попали 342 дороги. Меры вводятся для предупреждения их разрушения.