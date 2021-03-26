В Казани эвакуировали годовалого ребенка с матерью из застрявшего лифта в надземном переходе
Вчера вечером в Казани в грузопассажирском лифте надземного перехода на перекрестке улиц Чистопольской и Амирхана застряли женщина с ребенком. Женщина со слезами сообщила спасателям, что они не могут выбраться уже больше часа.
Сначала на место прибыл механик организации, обслуживающей лифт. Однако что делать, он не знал. На место приехала дежурная смена спасателей зонального поисково-спасательного отряда №2. При помощи трехколенной лестницы спасатели извлекли из лифта тридцатилетнюю женщину и годовалую девочку.
«Спасатели на руках подняли ребенка, а затем помогли женщине подняться наверх, на уровень надземного перехода. Медицинская помощь не потребовалась», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ.
По неподтвержденным данным, это единственный в городе лифт без аварийного ручного привода.
Ранее в Казани спасатели эвакуировали с Волги рыбака, у которого случился инсульт.
комментарии