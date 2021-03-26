В Казани эвакуировали годовалого ребенка с матерью из застрявшего лифта в надземном переходе

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера вечером в Казани в грузопассажирском лифте надземного перехода на перекрестке улиц Чистопольской и Амирхана застряли женщина с ребенком. Женщина со слезами сообщила спасателям, что они не могут выбраться уже больше часа.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сначала на место прибыл механик организации, обслуживающей лифт. Однако что делать, он не знал. На место приехала дежурная смена спасателей зонального поисково-спасательного отряда №2. При помощи трехколенной лестницы спасатели извлекли из лифта тридцатилетнюю женщину и годовалую девочку.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

«Спасатели на руках подняли ребенка, а затем помогли женщине подняться наверх, на уровень надземного перехода. Медицинская помощь не потребовалась», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

По неподтвержденным данным, это единственный в городе лифт без аварийного ручного привода.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее в Казани спасатели эвакуировали с Волги рыбака, у которого случился инсульт.

Ольга Плешкова