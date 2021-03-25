В Казани жители дома по ул. Чкалова, 4/2 пожаловались на затопление его территории после капремонта

Фото: соцсети

В Казани жители дома по ул. Чкалова, 4/2 пожаловались на затопление его территории после капремонта. По их словам, вода не уходит со двора, так как ливневая канализация находится на возвышенности в другой его стороне.

«Просел асфальт в сторону подъезда, а ливневую канализацию около подъезда сделать, видимо, бюджета не хватило», — рассказал автор анонимного сообщения, опубликованного в одном из казанских сообществ «ВКонтакте».

Источник: соцсети

Жители обратили внимание, что воды во дворе скопилось столько, что «сухим пройти просто нереально».

Источник: соцсети

«И это каждую весну и во время каждого дождя. Все затекает в подъезд. УК не реагирует», — добавил автор анонимной жалобы.

Источник: соцсети

На опубликованных в Сети кадрах видно, что у дома образовались огромные лужи. Не убранный со двора снег продолжает таять и увеличивать количество воды, которая подступает прямо к двери подъезда и затекает внутрь здания.

Отметим, что эксперты считают, что Казани этой весной может грозить затопление: высота снежного покрова в столице Татарстана зимой составила от 50 до 70 см, или в два раза больше, чем в прошлом году.



Татьяна Демина