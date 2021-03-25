На заседании совета директоров ТНХИ рассмотрят рекомендации по распределению прибыли

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 31 марта проведет заседание совета директоров. В повестку включено обсуждение созыва годового общего собрания акционеров, в том числе рассмотрение рекомендаций по распределению прибыли, в частности по размеру дивиденда по акциям ТНХИ-Х и порядку его выплаты.



В повестку заседания также включены вопросы производства инновационных защитных покрытий, включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ТНХИ-Х на 2021—2022 годы и другие, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Отметим, что за 2019 год компания решила на обыкновенные акции не начислять и не выплачивать дивиденды. Прибыль в размере 1,6 млрд рублей ТНХИ-Х решил направить на свое развитие. Такую рекомендацию давал совет директоров в марте прошлого года.

Отметим, что годовая выручка «Татнефтехиминвест-холдинга» за январь — декабрь 2020 года составила почти 4 млн рублей. Доход от участия в других организациях составил 517 млн рублей, убыток — 2,9 млрд рублей.