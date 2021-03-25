В Казани прошли антитеррористические учения

В Казани провели учения по пресечению террористического акта, совершенного на одном из военных объектов. Их организовал оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в Татарстане, развернутый на базе Управления ФСБ России по РТ.

Цель учений — совершенствование взаимодействия Оперштаба с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, специальными и экстренными службами и иными ведомствами при условно совершенном террористическом акте, сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

На учениях отработаны навыки минимизации и ликвидации последствий теракта, организации эвакуации и оцепления, установления и дальнейшего розыска его организаторов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, антитеррористические учения, организованные в республиканском Управлении ФСБ, прошли в Казани также и в декабре прошлого года. Тогда, по сценарию, теракт произошел на казанской ТЭЦ-1.



Татьяна Демина