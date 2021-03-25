Главное к утру: утвержден оргкомитет KazanSummit, сбор монет и подробности задержания поджигателя ОП
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 25 марта:
- Кабмин Татарстана утвердил организационный комитет по подготовке и проведению Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах с 28 по 30 июля.
- В Казани полицейские задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках. Им оказался житель столицы Татарстана 1988 года рождения, ранее судимый. После совершения преступления мужчина скрылся у своей родственницы. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
- Банк России планирует в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения запустить пилот по их сбору у россиян через специальные приемники. Реализовать проект планируется в следующем году. Пилот будет проводиться с привлечением технологического партнера, конкретные места установки и количество оборудования определят по результатам формирования детальных требований к проведению эксперимента.
- В Минэкологии Татарстана рассказали, что в трех районах Казани до сих пор не ликвидировали крупные свалки. С 2019 года не устранили нарушение по захоронению ТКО на территории Царицынского леса на площади 220 кв. м, в объеме 44 куб. м. С этого же времени продолжает засоряться территория Кировского и Московского районов по улице Затонской, там образовалась свалка строительного мусора на площади 2 150 кв. м (930 куб. м).
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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