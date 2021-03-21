Пожар в казанском ГУМе ликвидировали

Фото: Максим Платонов

В ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что пожар в казанском ГУМе ликвидировали в 15:29. Общая площадь возгорания составила 200 кв. метров.

Напомним, сообщение о пожаре в здании кафе «По чесноку», расположенном в ГУМе, поступило в 12:50. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене на площади 60 кв. метров.

Фото: Максим Платонов

Позже в МЧС сообщили, что при вскрытии кровли и обследовании чердачного помещения казанского ГУМа пожарные установили, что наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 кв. метров.

Фото: Максим Платонов

В 14:37 возгорание удалось локализовать. Угрозы распространения огня на нижние этажи ГУМа отсутствовала.