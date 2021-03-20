СМИ: в Казани четверо мужчин подрались в травматологии из-за фразы «мне только спросить»

В Казани четверо мужчин устроили драку в очереди в травматологии городской клинической больницы №12. Поводом для конфликта послужила фраза «мне только спросить», пишет telegram-канал Mash Iptash.

Драку мужчин пришлось разнимать сотрудникам полиции. О том, получил ли кто-то в ходе конфликта травмы, не сообщается.



В феврале пьяный мужчина устроил потасовку в приемном отделении Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани. Он набросился на медбрата и угрожал врачам убийством.

В начале текущего года Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как нетрезвый мужчина напал на врачей в приемном покое РКБ. Он приехал в больницу вместе с женой и детьми и пожаловался на травму головы. Медики заметили, что он нетрезв. В какой-то момент он устроил скандал, а затем и драку: разгромил стойку регистратора, разбил монитор компьютера, набросился с кулаками на нейрохирурга и заведующего отделением.





Татьяна Демина