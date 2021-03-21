Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса и небольшой снег

В воскресенье, 21 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют местами небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +1... -4 градуса. В Казани прогнозируется от -3°С до +1°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от 0°С до -4°С.

По предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели, 22 и 23 марта, в Татарстане пройдет небольшой снег. Днем температура составит 0... +3° 22 марта и 0... +5° 23 марта.



Татьяна Демина