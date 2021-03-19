Итоги дня: увеличение ключевой ставки, отравление детей в бассейне, третья волна пандемии в Европе
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 19 марта.
- Совет директоров Банка России сегодня повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5%. Это первое повышение за два с лишним года — последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в декабре 2018-го — также на 0,25%, до 7,75%. С начала 2020 года ЦБ четыре раза подряд понижал ключевую ставку, установив в июле исторический минимум в 4,25% годовых, который сохранялся до этого дня.
- В бассейне одного из спортивных комплексов Мензелинска отравились восемь детей 2005—2008 годов рождения. По предварительной информации, юные спортсмены отравились хлором. Во время занятий в бассейне дети почувствовали недомогание, после чего тренер вывел их на улицу и вызвал на место экстренные службы. В бассейне, по данным Следкома, выявили неисправность оборудования, в частности системы вентиляции. На данный момент возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- В Химках прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщили экстренные службы. По последним данным, погибли мужчина и двое детей, еще четыре человека пострадали. Причиной взрыва мог стать бытовой газ. В результате частично обрушились межкомнатные перекрытия, загорелись две квартиры. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- В Европу пришла уже третья волна пандемии коронавируса, она развивается разными темпами в странах Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант: «Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения».
- Роспотребнадзор рекомендовал правительству Татарстана не снимать ограничения еще до середины апреля. Замглавы ведомства Любовь Авдонина вновь посетовала на поведение республиканского бизнеса: «Доля, процент объектов, которые нарушают требования антиковидные, не снижается. Охват населения вакцинацией тоже пока не позволяет нам снятие каких-либо ограничений».
- В мессенджере Telegram появилась возможность создавать голосовые чаты в каналах и публичных группах. Чаты не имеют ограничений по количеству участников, их можно сохранять как подкасты.
- Политик и журналист Максим Шевченко собирается баллотироваться в Государственную думу РФ самовыдвиженцем. Он отметил, что будет выдвигаться в 208-м округе. Это Центральный округ Москвы.
- После годового отсутствия израильская сеть кофеен Cofix возвращается в Казань — сегодня точка площадью 47 кв. м заработала на фуд-корте торгового центра «Мега». По словам директора по развитию Cofix в России и СНГ Андрея Фомина, в этом году планируется открыть в столице Татарстана семь точек: одну корпоративную в «Меге» и шесть по франшизе. Подробнее о том, почему компания уходила и вновь вернулась, — в материале «Реального времени».
- В Татарстане предложили привлекать инвесторов к созданию приютов для животных. С начала 2021 года в системе «Инцидент-менеджмент» зарегистрировали 420 сообщений по категории «Отлов безнадзорных собак и кошек». Больше всего сообщений зафиксировано от пользователей из Казани и Набережных Челнов, а также из Бугульминского, Альметьевского и Чистопольского районов. Всего за 2020 год зарегистрировано 9 тыс. 960 обращений татарстанцев по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными, сообщает пресс-служба президента РТ.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов ЦИК по президентской квоте. Действующего председателя комиссии Эллу Памфилову переназначили на новый срок. Также Путин назначил членами комиссии декана факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя совета директоров ЭИСИ Андрея Шутова, члена президентского Совета по правам человека Игоря Борисова, руководителя аппарата Общественной палаты РФ Павла Андреева, главного советника Управления внутренней политики президента Наталью Бударину.
- Минздрав России намерен приобрести для Татарстана 300 мл дорогостоящего лекарства «Нусинерсен» (он же «Спинраза»), которое применяется для лечения редкого заболевания — спинальной мышечной атрофии (СМА). Это единственный зарегистрированный в России препарат, который помогает затормозить прогрессирующее заболевание. На закупку министерство потратит до 295 млн рублей. Поставить препарат должны не позднее 1 мая этого года.
- В пятницу, 19 марта, состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу. На этой стадии турнира сыграют три английские, две немецкие и по одной французской и португальской команде. По результатам жеребьевки сложились следующие пары: «Бавария» (Германия) — ПСЖ (Франция); «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Д (Германия); «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия); «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).
- В России общая задолженность за тепловую энергию в январе 2021 года выросла на 28,7 млрд рублей и достигла 237,9 млрд рублей, говорится в материалах ассоциации «Совет производителей энергии». На 13,4% выросли долги всех категорий потребителей в феврале текущего года и составили уже 269,9 млрд рублей.
- Константин Бутусов из альметьевской команды КВН «Сборная «Татнефти» стал новым резидентом шоу Comedy Club на ТНТ. Выпуск с его участием покажут сегодня в 21.00.
- Организация разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждается по дипломатическим каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Предыдущий их контакт, первый для Байдена в качестве президента, прошел по инициативе американской стороны. Сейчас же инициативу проявила российская сторона и ждет ответа.
Дарья Пинегина
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