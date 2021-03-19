Главное к утру: влияние глобального потепления на Татарстан, Белый дом отказал Путину в переговорах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 19 марта:
- Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире. Он сказал, что готов поговорить с ним 19 или 21 марта. На предложение президента России в Белом доме ответили, что они не состоятся по причине занятости американского лидера.
- В Казани появится бюст драматургу, актеру и режиссеру Кариму Тинчурину. Торжественная церемония открытия запланирована на 11.00 27 марта.
- США потребовали прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2» и пригрозили санкциями, если требование не будет исполнено компаниями. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что «Северный поток — 2» является геополитическим проектом России, нацеленным на разделение и ослабление энергобезопасности Европы. Госдепартамент США отслеживает строительство трубопровода.
- В Казани по улице 3-й Станционной экологи обнаружили несанкционированную свалку строительных и ремонтных отходов общей площадью 5 430 кв. метров и объемом 8 150 куб. метров. О скоплении отходов в центральное управление Минэкологии РТ сообщили граждане. Установлено, что участок, на котором расположена свалка, находится в муниципальной собственности.
- В России с 1 апреля начинающие автомобилисты не будут отдельно сдавать «площадку» на экзамене в ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять автомобилем исключительно в условиях реального дорожного движения. Нововведение коснется тех, кто сдает экзамен на вождение легковым автомобилем, грузовиком, автобусом. Для мотоциклистов формат экзамена на права остается прежний: с площадкой.
- Ученые Казанского федерального университета рассказали, как глобальное потепление может отразиться на Татарстане: увеличение продолжительности теплого времени приведет к постепенному сокращению водных ресурсов республики, в воздухе повысится содержание углекислого газа, что создаст парниковый эффект и усилит фотосинтез, а потепление скажется на фауне республики.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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