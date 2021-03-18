Главное к утру: награждение медработников Челнов Путиным, посол России в США отозван в Москву для консультаций
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 18 марта:
- Российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США» после вступления в должность президента страны Джо Байдена. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «не помнит» другого подобного случая с приглашением.
- В Нижнекамске планируют построить клуб проката и обучения езде на внедорожных мотоциклах, питбайках и квадроциклах. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 6 млн рублей. Где конкретно расположатся мототрассы, разделенные по степени сложности, и базы, пока неизвестно, «но это однозначно будет в пригороде Нижнекамска», добавил Беляев. По его словам, открытие клуба запланировано на май текущего года.
- Роскомнадзор планирует запрашивать у операторов данные об абонентах, которые на сегодняшний день доступны только им самим и правоохранительным органам. По законопроекту, разработанному Роскомнадзором, данные должны автоматически обновляться раз в сутки через подключение систем операторов к системе ведомства.
- За последние сутки в мире выявили 406 980 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших COVID-19 человек достигло 120 383 919.
- Президент России Владимир Путин наградил медработников Набережных Челнов почетными грамотами. Знаки отличия врачам вручил мэр города Наиль Магдеев. Почетные грамоты президента России получили главврач детской поликлиники №6 Денис Дуткин, лаборант БСМП Нурия Мурзаханова, заведующие отделениями инфекционной больницы Фирзия Гиздуллина, Елена Миниева и Евгения Стрельцова. Благодарности вручили фельдшерам станции скорой медпомощи Екатерине Петровой, Римме Жуматдиловой и Айгуль Каримовой. Главврач горбольницы №2 Азат Фатхетдинов удостоился медали «За доблестный труд».
- В Набережных Челнах с забора детского сада «Электроник» убрали колючую проволоку. В администрации автограда заявили, что ограждение было установлено более 20 лет назад и не вызывало жалоб и возмущений жителей города. Напомним, в администрации детского сада ранее объяснили, что колючая проволока на заборе — мера вынужденная и направлена на безопасность детей: учреждение находится рядом с рынком, откуда постоянно заходили незваные гости.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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