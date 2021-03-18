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Сегодня в Татарстане температура поднимется выше нуля

05:30, 18.03.2021
Сегодня в Татарстане температура поднимется выше нуля
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 18 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, временами возможен небольшой снег, местами слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +1..-4 градуса. В Казани прогнозируется от +1°С до -1°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +1°С до -4°С.

Ранее синоптики сообщали, что 18 марта Татарстан окажется под влиянием фронтальных разделов юго-западного циклона.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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