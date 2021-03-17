Итоги дня: виновные в утрате памятника, жестокое убийство в Уфе и риски топливного кризиса
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды, 17 марта.
- В Казани завершили строительство без преувеличения эпохального проекта — канализационно-насосной станции «Заречная» мощностью 20 тыс. кубов в час. Ввод КНС снимет одну из злободневных проблем — перегрузки канализационной системы столицы РТ. «Заречная» позволит построить в Кировском районе 4 млн кв. м жилья для 250 тыс. человек, что равно населению Нижнекамска. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин поручил прокурорам следить за выделением дополнительных компенсаций и выплат медработникам. Глава государства отметил, что необходимо уделить особое внимание здравоохранению. Прокуроры должны не только контролировать реализацию региональных программ, мероприятия профильных национальных проектов, но и следить за другими вопросами.
- В ночь с 17 на 18 марта стартует очередной этап туристического кешбэка. До 15 июня можно приобрести туры или проживание с кешбэком. До 30 июня текущего года можно отправиться в путешествие и получить кешбэк. Условия программы очень простые. Необходимо оплатить поездку в любой регион России картой «Мир». Туристу вернется 20% от стоимости проживания или тура. Максимум можно получить 20 тыс. рублей.
- Зеленодольский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя снегохода, который наехал на девочку в Свияжске. Его арестовали до 15 мая. Он будет содержаться в СИЗО-5 Чистополя.
- В Татарстане возбудили уголовное дело после поджога памятника Воину-освободителю в Заинске. Ход расследования контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Установлено, что четверо несовершеннолетних жгли ветки у памятника Воину-освободителю и случайно его подожгли. С родителями детей ведут беседы в ПДН, а прокуратура проверяет выполнение контрактных обязательств при установке памятника, включая соблюдение технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов. Фигурантом уголовного дела о халатности может стать бывший глава исполкома Заинска Антон Петров. Кроме того, прокуратура добивается уголовного преследования бизнесмена Евгений Козлова — победителя тендера на изготовление и установку памятника, сразу по нескольким статьям УК РФ — мошенничество и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.
- Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на официальном сайте ФХР. Ему пришлось покинуть совет после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне от 17 декабря 2020 года. По нему, лица, являющиеся депутатами Госдумы РФ, не имеют права входить в коллегиальные органы управления Международных спортивных федераций более двух лет подряд.
- Министерство торговли США намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Новые санкции вступят в силу 18 марта. Также США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещено вести экспорт и импорт оружия. Это решение также начинает действовать с завтрашнего дня.
- Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре заняться проверкой организации питания в школах и летних лагерях. Он считает, что ведомство должно проводить регулярные проверки.
- Президент США Джо Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Он также заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. После таких высказываний курс доллара поднимался до 74 рублей, курс евро — до 88.
- Сегодня Верховный суд Татарстана отменил решение Вахитовского райсуда Казани в отношении туриста из подмосковного Чехова, которого привлекли к ответственности за участие в незаконном публичном мероприятии в поддержку Алексея Навального, проходившем 23 января. Дело Иракли Жигулина, о котором писало «Реальное время», направлено на новое рассмотрение, сообщил его адвокат Лаврентий Сичинава.
- Счетная палата предупредила о риске повтора топливного кризиса. В отчете о работе Счетной палаты за прошедший год говорится о том, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. В Кремле прокомментировали, что правительство России следит за ситуацией с ценами на топливо и держит ее под контролем.
- Юриста Александра Елисеева зарезали сегодня на улице Пушкина в Уфе прямо на глазах у прохожих. 49-летний убийца (как позднее сообщил Следком, это уфимец Станислав Яшин, — прим. ред.) скрылся во дворах на улице Заки Валиди, выстрелил в себя из охотничьего ружья, но выжил — его с ранением госпитализировали. Перед смертью юрист назвал подбежавшим прохожим имя своего убийцы — Стас Яшин. В Следкоме Башкирии полагают, что убийство произошло в ходе ссоры из-за судебного дела.
- В Казани огласили приговор по делу о хищениях 222 тысяч акций «Газпрома». Суд назначил подсудимым Павлу Ефремову и Линуру Муртазину по 9 лет лишения свободы со штрафами в 200 и 150 тысяч рублей. Вину подсудимые не признали, просили о вынесении оправдательного приговора.
- В Казани в четвертый раз вынесли оправдательный приговор по делу экс-заведующей детсадом №80, которую обвиняли в том, что она устраивала в детсад «мертвые души», зарплату забирала себе. В суде было доказано, что женщина действительно устраивала на работу несуществующих сотрудников. Однако сделано это было для того, чтобы поднять заработок существующему персоналу. Будет ли прокуратура обжаловать оправдательный приговор в пятый раз, в ведомстве пока не решили.
- Жилищный кооператив татарстанского «Триумф НК» признан банкротом. Требования кредиторов включаются в соответствующий реестр при предъявлении указанных требований не позднее двух месяцев со дня получения уведомления конкурсного управляющего о признании должника банкротом, сообщили обманутые вкладчики и пайщики.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым