В Казани образовались 7-балльные пробки

В Казани в среду вечером (по состоянию на 17.45) образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Пробки из-за аварий образовались на улицах Декабристов, Большая Крыловка, Амирхана, Карла Маркса, на проспекте Победы, Баки Урманче. Заторы наблюдаются на Оренбургском тракте, Аграрной улице, Гвардейской, Ершова, на Сибирском тракте.

Движение затруднено на улицах Васильченко, Тэцевской, Воровского, Копылова, Олега Кошевого.