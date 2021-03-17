Главное к утру: в Заинске сгорел памятник Неизвестному Солдату, арест президента ФСБ в Москве
«Реальное время публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 17 марта:
- Из Госдумы отозвали проект закона, предполагающий наделение госорганов регионов правом осуществлять собственное правовое регулирование численности находящихся в приютах бездомных животных. Фактически законопроект наделял власти регионов России правом отстреливать животных, отметил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Тема сейчас обсуждается, но к отстрелу возвращаться не будут.
- В Москве арестовали президента Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрея Першина, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным содействия, сотрудник пытался получить от гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина 24 млн рублей за решение его проблем.
- София Яманова, сбитая 14 марта водителем снегохода в Свияжске, чувствует себя нормально, она выписана из больницы и находится дома. 11-летняя девочка получила перелом плечевой кости. Восстановиться после травмы она сможет в бассейне, в который ей подарил сертификат глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
- Незадолго до возгорания памятника герою-освободителю на бульваре Победы в Заинске, около него зафиксировали подростков — они играли возле вечного огня. После возгорания они убежали с места происшествия. В СК уже направлены и материалы прокурорской проверки, сотрудники которой усматривают в действиях пока неустановленных лиц признаки преступления по уничтожению либо повреждению воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, в группе лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за эти действия — до 5 лет лишения свободы. Также прокуратура продолжает проверку выполнения контрактных обязательств при установке памятника, в том числе в части соблюдения технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.
- Накануне Набережночелнинский горсуд заменил реальный арест домашним 24-летнему Павлу Уломскому, участнику телевизионного реалити-шоу «Дом-2». Под стражей он находился с 11 марта по делу о мошенничестве в крупном размере. Следствие считает, что Уломский осенью прошлого года в одном из мессенджеров договорился о сделке по продаже криптовалюты жителю автограда. Челнинец перечислил 254 тысячи рублей, но биткоинов так и не дождался и подал заявление в полицию.
- Замедление работы и блокировка могут применяться и к другим интернет-ресурсам, таким как Facebook, Instagram, YouTube, если они также будут нарушать российское законодательство, как и Twitter. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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