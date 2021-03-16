«Красивее, чем на новой арене». «Рубин» показал состояние поля на «Центральном»

«Рубин» показал фотографии со стадиона «Центральный», на котором проведет матч 23-го тура против подмосковных «Химок» в рамках чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Казанский клуб был вынужден перенести встречу на резервный стадион из-за проблем с газоном на «Ак Барс Арене». После игры 21-го тура с «Зенитом» поле на арене не прошло проверку комиссии РПЛ.

Фото: vk.com/fcrk

В комментариях в соцсетях клуба болельщики отметили, что газон на «Центральном» выглядит куда лучше, чем на «Ак Барс Арене», несмотря на заметные проплешины в некоторых местах поля:

«То чувство, что здесь газон красивее, чем на новой арене», — написал один из пользователей.

«Стыд и срам «Ак Барс Арене», — раскритиковал новый стадион другой фанат клуба.

Фото: vk.com/fcrk

Подробнее о причинах временного переезда казанского «Рубина» на стадион «Центральный» читайте в материале «Реального времени».