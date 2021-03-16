Главное к утру: в Татарстане хотят перевести время на час вперед, в Нижнекамске может появиться IT-парк
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 16 марта:
- Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что у Татарстана есть пул инвестиционных проектов, которые планируется реализовать через «зеленые» облигации. По ее словам, в российских регионах теоретически запуск такого инструмента возможен, но нужно дождаться соответствующих механизмов, которые утвердит правительство РФ в 2021 году. Решения будут приниматься после оценки критериев установленных для выпуска облигаций.
- В Казани жильцы дома на улице Павлюхина «восстали» против управляющей компании «Город». По словам жителей дома, некоторым проживающим, у которых отключены батареи, приходят большие счета за отопления. Также за счет жильцов планировали уложить во дворе второй слой асфальта. Большая часть жильцов многоэтажки на Павлюхина хотят сменить управляющую компанию, однако в Госжилинспекции заявили, что домом управляет товарищество собственников-нанимателей, председателем которой является супруга дворника УК «Город». Жильцы многоэтажки уверены, что речь идет о подлоге документов, так как собрание о смене УК не проводилось, а их подписи подделаны. Они уже обращались в прокуратуру, но оттуда их направили в Госжилинспекцию.
- Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию. Он лично возглавил его. Заместителем, председателем президиума назначен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Всего в состав президиума Совета по науке и образованию вошли 19 человек, в том числе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и другие.
- На интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива» появилось предложение реформировать в России существующие часовые пояса. В частности, Татарстан авторы предлагают на постоянной основе перевести на один час вперед от нынешних значений.
- Третий IT-парк в Татарстане может появиться в Нижнекамске, заявил вчера на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Ленар Ахметов. На данный момент они есть в Казани и Набережных Челнах.
- 15 марта на 86-м году жизни умер родоначальник автомобильного спорта в Татарстане и один из основоположников отечественного автокросса Аркадий Дадаев. Причина его смерти не уточняется. Аркадий Николаевич был родоначальником гонок в Рязани и бессменным организатором популярного среди советских спортсменов автокросса «День Победы». Был тренером сборных РСФСР по автокроссу и автомногоборью. В последние двадцать лет делом жизни Аркадия Дадаева стало становление и развитие автомобильного спорта в Татарстане.
- Казань вошла в десятку российских городов, популярных для путешествия на майские праздники. Россияне активно бронируют авиабилеты в столицу Татарстана на период с 1 по 10 мая.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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