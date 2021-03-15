В Казани возбудили уголовное дело о регистрации компании на подставное лицо

В Казани в межрайонную налоговую инспекцию №18 по РТ поступило заявление гражданина о регистрации компании «Антарас», в котором он был указан как директор. Однако прокуратура установила, что он не имел никакого отношения ни к организации, ни к регистрационным действиям с ней.

По материалам надзорного ведомства по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и ИП, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

Расследование уголовного дела взято на контроль в прокуратуре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в Татарстане таможенники выявили фирму-однодневку с подставным директором: в отношении 29-летнего жителя Казани возбудили уголовное дело по факту предоставления в орган, осуществляющий госрегистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.



