Итоги дня: в Свияжске снегоход сбил ребенка, Навальный в колонии Покрова, KazanSummit в июле
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер понедельника, 15 марта:
- Вчера на праздновании Масленицы в Свияжске снегоход сбил 11-летнюю девочку. Водитель уехал с места ДТП. Ребенок получил травму плеча. Состояние девочки врачи оценили как удовлетворительное. По данному факту следственные органы Следкома РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Личность водителя установили, принимаются меры по его задержанию. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
- Оппозиционера Алексея Навального этапировали в Покров в ИК-2. Он находится в «Секторе усиленного контроля А». Условия пребывания там политик сравнил с концлагерем.
- Арбитражный суд РТ ввел процедуру наблюдения в отношении научно-производственного объединения «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова». Решение было принято 10 марта. Временным управляющим стал Иван Пуляевский. Следующее судебное заседание по делу о банкротстве назначено на 31 мая текущего года. Иск о банкротстве ОКБ подало АО «Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени О.В. Успенского.
- Летом 2021 года в Нижнекамске планируют запустить обновленную маршрутную автобусную сеть. В марте в городе создадут Центр диспетчеризации и организации пассажирских перевозок. Специалисты будут заниматься мониторингом и управлением пассажирскими перевозками, комплексным планированием маршрутной сети и контролем за исполнением контрактов на перевозку. Пока что система будет функционировать в пилотном режиме.
- Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» будет проходить в онлайн- и офлайн-формате с 28 по 30 июля. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. В очном формате мероприятие будет проходить на территории «Казань Экспо». Сейчас на завершающей стадии находится формирование повестки, программы и спикеров саммита.
- В Лос-Анджелесе прошла уже 63-я по счету церемония вручения премии «Грэмми» Национальной академии искусства и науки звукозаписи США. Так, двадцатилетний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал «Грэмми» за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN. Зейкенов — непрофессиональный музыкант, он студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Ремикс, созданный Зейкеновым на композицию Roses, собрал в YouTube миллионы просмотров и вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад.
- Власти Казани пытаются обезопасить городские объекты от возможного затопления. Коммунальные службы вывезли с улиц более 800 тыс. тонн снега — в четыре раза больше, чем в прошлом году. Сотрудники Управления гражданской защиты исполкома Казани с 1 марта обходят частный сектор в городе: они обошли 286 домов — 85% от их общего количества. В зону возможного подтопления в Казани попадают 337 частных домов, в которых проживает 976 человек, из них 236 детей до 14 лет и 277 пожилых людей старше 60 лет. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Татарстанское УФАС по России обратило внимание на рекламу одной из цветочных фирм в социальной сети «ВКонтакте» с текстом: «Жена застукала тебя с другой?.. Для тебя у нас есть «особенные букеты». В ведомстве усмотрели в объявлении признаки нарушения федерального закона «О рекламе». «Слоган разрушает институт семьи и нарушает закон о рекламе присутствием неэтичных образов», — заявили в УФАС. Все подробности — в материале «Реального времени».
- В Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) объяснили, почему песня «Катюша» не может использоваться в качестве гимна российских олимпийцев на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Композиция ассоциируется с Россией.
- Организаторы «Оскара» назвали список номинантов на премию. 93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе. В категории «Лучший фильм» выдвинуты кинокартины «Отец», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия». Стоит отметить, что от России на премию выдвигали фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Он не вошел в список претендентов на основную награду.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подписали соглашение о комплексном внедрении газомоторного топлива в Санкт‑Петербурге. Челнинский автопроизводитель будет производить в необходимом количестве автобусы и коммунальную технику, которые будут работать на газе. На развитие рынка газомоторного топлива в Петербурге до 2023 года из федерального и регионального бюджетов направят 430 млн рублей.
- В Гидрометцентре России рассказали, что весенняя погода с устойчивой температурой 15—18 градусов тепла может прийти в Центральную Россию через 1—1,5 месяца.
- Тестирование беспилотных автомобилей в России начнется в 2021 году. Минтранс сообщил, что правительство РФ утвердило комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне.
- С 1 апреля на маршрутах автобусов №104 Казань — Зеленодольск и №104а Зеленодольск — Казань — Зеленодольск вводят электронные проездные билеты. Он стоит 3 тысячи рублей и дает возможность неограниченно ездить в течение одного месяца. Пополнять электронный билет можно по 9-е число (включительно). Пополнение с 10-го числа начисляется на следующий месяц.
- На данный момент в Казани численность безработных снизилась в 2,3 раза по сравнению с октябрем 2020 года. Тогда отмечался максимальный уровень безработицы — 5,1% от численности рабочей силы, или 32 тыс. человек. По состоянию на 1 марта уровень безработицы снизился до 2,19% (14 тыс. человек).
- Татарстан попал в десятку регионов, в которых в 2020 году наиболее ухудшились финансовые показатели бизнеса. Заработки бизнесменов Татарстана, судя по данным исследования FinExpertiza, упали до 54,6 млрд рублей, то есть на 88% по сравнению с 2019 годом. Хуже всего пришлось Северной Осетии — Алании: убыток составил 3 млрд рублей. Второе место антирейтинга у Ненецкого автономного округа — в 2019-м у предпринимателей была прибыль в 5,8 млрд, в 2020-м — убыток в 20,65 млрд рублей, ухудшение составило 456%. Третье место досталось Ингушетии: убытки выросли на 436,5%, с 838 млн до 4,5 млрд рублей, четвертое и пятое места разделили Амурская область и Севастополь — минус 215,4%, убыток 31,56 млрд рублей и минус 210,8% и убыток в 802 млн рублей соответственно.
- Депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению поправку в законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Предполагается, что новая поправка будет распространяться на несовершеннолетних граждан. Так, налогоплательщик сможет получить вычет, если на занятия спортом ходят его несовершеннолетние дети или подопечные.
- Правительство Ставропольского края отправлено в отставку. Причина — задержание зампреда кабмина Александра Золотарева. Решение о новом составе кабмина примут после антикоррупционных проверок правоохранителями в отношении всех кандидатур.
- Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов с низкими показателями безработицы по итогам ноября 2020 — января 2021 года. Об этом сказано в исследовании «РИА Новости». Уровень безработицы в республике равен 3,3%, изменение к аналогичному периоду 2019—2020 годов составило 0,1%. В среднем у татарстанца на поиск нового места работы уходит 4,3 месяца.
- В России с 1 июля производители гаджетов начнут предустанавливать на браузеры в устройствах отечественный поисковик. О каком именно поисковике идет речь — станет известно позднее. Программы должны быть установлены на смартфонах, Smart TV, компьютерах и ноутбуках. Категории устройств определены постановлением правительства. Расширять перечень пока не планируется.
- Прокуратура РТ возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «УК «Заречье» за низкую температуру в квартирах. В поселке Юдино жители дома номер 6 на улице Железнодорожников пожаловались на низкую температуру в квартирах. Прокуратура Кировского района города Казани провела проверку. Было обнаружено, что при температуре наружного воздуха -20 градусов в квартире температура атмосферного воздуха составляла всего +14 при нормативной температуре в +20 градусов.
- В Сирии за все время военных действий погибли 112 российских военнослужащих. Военные РФ находятся там с 30 сентября 2015 года.
- Сегодня завершилось заочное голосование совета директоров ПАО «КАМАЗ» по выдвижению кандидатов в совет директоров компании. Впервые для избрания предложили две кандидатуры: бывшего чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетова и председателя Объединенной первичной профсоюзной организации работников ПАО «КАМАЗ» Кирилла Пузырькова. Также была определена дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». Оно запланировано на 4 июня 2021 года.
- Российский автопроизводитель АвтоВАЗ второй раз за год поднял цены на автомобили. Прибавка в цене в среднем составила примерно 2%. С момента прошлого повышения цен на данную марку автомобилей прошло два месяца. Больше всего подорожал автомобиль LADA Vesta. Теперь данная модель стоит на 20 тыс. рублей дороже.
- Родители — «самые объективные и независимые» контролеры качества питания в школьных столовых. Их следует привлекать к этой работе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В качестве примера он привел одну из барнаульских школ, которую посетил в начале марта. Там родители принимают участие в организации питания. Также Мишустин отметил, что факты отравления детей в школьных столовых недопустимы. Во всех регионах страны еда в школах должна быть качественной и здоровой. Он поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой держать ситуацию на контроле и обратил внимание глав регионов на эту проблему.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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