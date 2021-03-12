Итоги дня: домашний арест замглавы МЧС РТ, Ленар Сафин может возглавить Росавтодор и молчание Twitter
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер пятницы, 12 марта:
- До 10 мая под домашний арест отправлен 52-летний подозреваемый в злоупотреблении полномочиями и растрате замглавы МЧС Татарстана Олег Степущенко. Старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Дмитрий Линевич просил для Степущенко СИЗО. По его словам, подозреваемый может использовать свое высокое положение и широкие связи во власти, в том числе в силовых ведомствах, для создания помех следствию, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства.
- Евросоюз снова продлил на полгода действующие санкции против граждан и компаний России и Украины. Санкции продлены до 15 сентября. Ограничения наложили еще в марте 2014 года. Причиной стал «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». С того времени санкции в отношении российских и украинских граждан продлевают каждые полгода. Санкции накладывают ограничения на поездки, а еще замораживают активы в ЕС.
- Сегодня в ответ на вопрос о том, когда в Татарстане снимут «антиковидные» ограничения, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина раскритиковала заведения общественного питания. По ее словам, РПН хотел оценить ситуацию и ослабить ограничения, а те в ответ расстроили ведомство стопроцентной загрузкой и нарушением санитарных правил. В ходе последнего рейда было проверено девять объектов, и во всех нашли однотипные нарушения — это не позволит ослабить ограничения в работе заведений общепита по ночам. Претензии у РПН были в том числе в части вакцинации сотрудников. Авдонина заявила, что рейды будут продолжаться.
- В 2020 году в Татарстане число обращений граждан в органы государственной власти на татарском языке увеличилось более чем в 20 раз. Доля нормативно-правовых актов, опубликованных на татарском языке, в прошлом году составила 99,4%: по состоянию на 1 марта 2021 года не переведены с русского языка шесть документов (опубликовано 1 062 НПА). Органы местного самоуправления за 2020 год на татарском языке опубликовали 99% изданных актов, сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.
- В Татарстане на сегодняшний день показатель «Доля общественного транспорта, обеспеченного автоинформаторами на двух языках» выполнен на 96,2% при плановом значении 85%, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. В республике 35 из 52 объектов транспортной инфраструктуры обеспечены обслуживанием на русском и татарском языках. Таким образом, данный показатель выполнен на 67,3% при плановом значении 48%. Ханифов обратил внимание, что дорожные указатели в Татарстане устанавливаются на двух языках. Общая потребность в их установке (замене) на данный момент составляет 3 573 единицы.
- В Самаре сегодня горел торгово-офисный центр «Скала». Возгорание началось под обшивкой фасада между первым и вторым этажами. Очевидцы сняли на видео, как мужчина ломает ее в попытке добраться до очага. Сотрудники компаний, снимающих офисы в «Скале», считают, что рабочие открытым пламенем разогревали систему пожаротушения, вмонтированную в фасад здания.
- В Минэкологии Татарстана озвучили результаты проб воздуха в районе «Нэфис Косметикс», взятых в минувшие выходные после жалоб казанцев на странный налет на автомобилях, припаркованных рядом с предприятием. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. В случае повторного появления налета следует связаться с инспекторами Минэкологии Татарстана. Совместно с лаборантами центральной специализированной инспекции аналитического контроля возникшие жалобы будут отработаны.
- В пятницу цена бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) выросла до 55,75 тыс. рублей за тонну. Таким образом, она обновила исторический максимум мая 2018 года. В Минэнерго объяснили подорожание бензина и дизельного топлива на АЗС в первую неделю марта изменением индекса потребительских цен с начала года и сезонным ростом спроса на топливо. Министерство собирается в скором времени принять меры для сохранения увеличения цены бензина и дизельного топлива на уровне, который будет близок к инфляции.
- Жителя Набережных Челнов будут судить за призывы к массовым беспорядкам в соцсети. По версии следствия, 20 января он разместил в комментариях одной из челнинских групп в соцсети текст, призывающий к агрессивному поведению толпы, массовым беспорядкам и оказанию вооруженного сопротивления представителям власти. Сейчас татарстанец находится под подпиской о невыезде.
- Минтруд предложил отменить выплаты на детей семьям с формально низкими доходами и существенным, по российским меркам, семейным имуществом. Если раньше условием вхождения в программу были формальные («белые») доходы на семью ниже установленных в регионе критериев бедности, сейчас Минтруд предлагает считать наличие существенного имущества у семьи препятствием к получению «детских» денег. Если у семьи будет «имущественная обеспеченность», она не может считаться бедной и обращаться к бюджету за выплатами в несколько тысяч рублей в месяц. Еще одно предложение — ограничить выплаты тем, у кого нет никаких легальных доходов. По мнению ведомства, за соцпособием не может обращаться семья, в которой люди принципиально не работают или вообще не имеют доходов.
- В Татарстане в начале следующей недели ожидается потепление: 15 и 16 марта на погоду в Татарстане окажет влияние гребень южного антициклона. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью температуры составят -5—10°C, на юге и востоке республики при прояснениях до -13 градусов. Днем в Татарстане синоптики обещают до -4... +1°C.
- YouTube ввел ограничения на доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия 24» из-за сцен насилия. В пресс-службе Google сообщили, что на видео было «выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем изображений застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови». Лента осталась доступной, но ее не рекомендуют к просмотру некоторым пользователям.
- Вахитовский райсуд Казани продлил домашний арест экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину еще на три месяца, до 4 июля. Ходатайство о продлении меры пресечения подал прокурор. По его словам, Мусин по-прежнему может скрыться от правосудия и продолжить противоправную деятельность. Таким образом, общий срок домашнего ареста экс-главы ТФБ составит 24 месяца. Арест на имущество третьих лиц также продлен до 4 июля 2021 года.
- Оппозиционера Алексея Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении. Его адвокат Вадим Кобзев сообщил, что защите не дали информацию о том, куда увезли оппозиционера.
- Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сообщается, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Стороны обсудили вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Здесь была отмечена деятельность Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран.
- Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма получит статус университета. Соответствующий указ подписал министр спорта России Олег Матыцин. Вуз, расположенный в Казани, будет носить название «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма».
- Банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Небанковская кредитная организация «Сетевая расчетная палата» из Казани. Там назначена временная администрация. По данным ЦБ, «Сетевая расчетная палата» нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России. В течение последних 12 месяцев в отношении организации неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
- Также Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Форбанка», который являлся участником системы страхования вкладов, а также банка «Современные стандарты бизнеса». «Форбанк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Что касается банка «Современные стандарты бизнеса», то его деятельность была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
- Свыше полутриллиона рублей направят в этом году на строительство, ремонт и содержание федеральных трасс в России. Как уточнили в Минтрансе РФ, средства в размере 552 млрд выделяются как на дороги под управлением Росавтодора, так и на платные трассы госкомпании «Автодор». В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог предусмотрено 167,4 млрд рублей. На капитальный ремонт, ремонт и содержание — свыше 385 млрд рублей.
- Сенатор от Татарстана, экс-министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин может возглавить Росавтодор. Сейчас исполняет обязанности главы Росавтодора Роман Новиков. Прежним руководителем ведомства был Андрей Костюк, его в январе 2020 года назначили на пост первого замглавы Минтранса России. Ленар Сафин с 2009 по 2010 год возглавлял ГУ «Главтатдортранс», с 2010 по 2020-й был главой Минтранса Татарстана. Сенатором от Татарстана Сафин стал в сентябре 2020 года.
- Представители соцсети Twitter пока не связывались с Роскомнадзором — ведомству не поступали ответы на их запросы. По словам начальника Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгения Зайцева, РКН готов к диалогу с ответственными лицами Twitter по вопросу о распространении противоправного контента в соцсети: «Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет».
- СМИ со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что США вместе с союзниками планируют информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» на фоне ее «растущего спроса». Кампания нацелена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции», сказал источник, ссылаясь на данные спецслужб. В качестве целевой аудитории, по сообщению источника в Кремле, выбрали европейские страны, которые уже успели зарегистрировать «Спутник V» для экстренного использования.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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