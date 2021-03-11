Итоги дня: дело замглавы МЧС Татарстана, замедление Twitter и первая годовщина пандемии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер четверга, 11 марта:
- 10 марта замглавы МЧС Татарстана Олега Спущенко задержали по подозрению в «распиле» госконтрактов на 56,7 млн в сговоре с неустановленными коллегами — речь идет о выполнении масштабных работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения во всех крупных населенных пунктах республики. Контракты числятся исполненными, но фактически монтаж систем оповещения проведен с серьезным нарушением техзаданий. Итог — неготовность комплексной системы экстренного оповещения населения к реальным угрозам чрезвычайных ситуаций ввиду технической неисправности. Подробнее о деле замглавы татарстанского МЧС — в материале «Реального времени».
- С инициативой об установлении четырехдневной рабочей недели для женщин выступила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По словам омбудсмена, на женщин ложится большая нагрузка: работа и «все заботы, которые есть». Потяева добавила, что сейчас депутаты Государственной думы обсуждают введение в России четырехдневной рабочей недели.
- Согласно данным опроса, в мировой заговор вокруг COVID-19 верят 5,5% татарстанцев. Еще 23% респондентов частично разделяют эти взгляды, 58,6% жителей региона не доверяют этой информации. 57,1% жителей Татарстана не планируют делать прививку против коронавируса. 18,6% респондентов еще думают, делать прививку или нет, 8,2% участников исследования планируют привиться, но позже. Прошли вакцинацию уже 5,7% опрошенных. В скором времени прививку сделают 4,2% населения. При этом к обычным прививкам положительно относятся 42% опрошенных, только 10,6% — отрицательно. Причем 13,1% опрашиваемых ответили, что скорее положительно, а 12,9% сказали, что относятся к прививкам избирательно. 12,1% жителей республики заняли нейтральную позицию.
- Ровно год назад, 11 марта 2020 года, генеральный директор ВОЗ заявил, что заболевание новой коронавирусной инфекцией вышло за пределы одной страны и представляет угрозу для всего мира. Началось все в Китае, на планете узнали о существовании такого города, как Ухань. Потом эпицентры COVID-19 переместились в Италию, Иран, США и Бразилию.
- Японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао заявил о необходимости заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения «территориального вопроса». Проливы Лаперуза и Сангарский пролив являются основными маршрутами снабжения между материковой Россией и четырьмя «северными островами». Каватао предлагает подождать, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы». При этом он считает, что этого не произойдет в ближайшие годы. Несмотря на то, что это долгий вопрос, автор считает, что Токио необходимо уже сейчас доказывать свою позицию.
- Депутату Госсовета Татарстана Марату Галиеву высказали порицание за то, что после возвращения из-за границы он не заполнил на портале госуслуг анкету для прибывающего в Россию и не представил сведения о результатах теста на COVID-19. Его также предупредили о недопустимости подобного нарушения в дальнейшем. Депутат принес публичные извинения и направил в адрес татарстанского Управления Роспотребнадзора соответствующее письмо. Галиев добавил, что готов понести наказание в соответствии с действующим законодательством.
- Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 15 апреля подготовить предложения по продлению программы льготной ипотеки в России. Согласно распоряжению по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, Минфин и Минстрой до 15 апреля должны подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.
- Татарстан не вошел в число регионов, где возможно продление программы льготной ипотеки под 6,5%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что хотя программа поддержала строительную отрасль в период кризиса, сейчас ее необходимо свернуть. Стимулируемый льготной ипотекой спрос уходит в рост цен, где эффект стал негативным. По ее словам, продление программы доступно лишь в 24 регионах.
- Четвертая российская вакцина от коронавируса, «Мир-19», может появиться уже в этом году. Об этом заявил директор Института иммунологии ФМБА академик РАН Рахим Хаитов. По его словам, эффективность препарата продемонстрируют во второй фазе испытаний. Первая фаза клинических испытаний должна завершиться к середине марта.
- Четвертая вакцина от коронавируса, разработанная американской корпорацией Johnson & Johnson, получила одобрение для использования от европейского лекарственного регулятора (ЕМА) — регулятор рекомендовал выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Janssen для использования среди лиц старше 18 лет.
- Хлебопекарни и мукомольные предприятия Татарстана получат федеральную поддержку в размере 131 млн рублей, чтобы сдержать рост цен на свою продукцию. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции замглавы Минсельхоза республики Наиль Залаков. Пакет мер направлен на то, чтобы защитить социально уязвимые категории граждан, в первую очередь пенсионеров, от резкого подорожания хлеба. Из общей суммы субсидий 66,6 млн рублей направят мукомольным предприятиям, остальное — хлебозаводам.
- Министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала выступление главы республики Сергея Аксенова на правительственном совещании по видеосвязи нецензурной фразой. Она объяснила это тем, что у нее «перестала работать техника» и она «не могла физически слышать, что происходит». Новосельская принесла извинения по этому поводу. Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении Новосельской. Она призналась, что сильнее всех переживает из-за сложившейся ситуации.
- В Казани прошла церемония прощания с заслуженным юристом России и Татарстана, председателем судебного состава по уголовным делам Верховного суда Татарстана Раисом Абдуллиным. Гражданская панихида состоялась в горбольнице №7. В судебной системе Абдуллин проработал более 39 лет и заслужил уважение многих коллег. С февраля 1985 года Раис Абдуллин трудился в Верховном суде республики, затем стал председателем судебного состава уголовной коллегии. Дважды был избран в состав Совета судей РТ, в том числе заместителем председателя Совета судей, трижды избирался председателем Квалификационной коллегии судей Татарстана.
- В Роскомнадзоре отчитались о «штатном» замедлении Twitter — по данным федеральной службы, указанным на сайте, связанных с замедлением этой соцсети инцидентов зафиксировано не было. В РКН сообщили, что в рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ. Замедление имеет распространение на аудио- и видеоконтент, а еще на графические изображения, тестовые сообщения доставляются без ограничений.
- Генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов сообщил о временном переезде казанской команды на стадион «Центральный». Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей провела обязательный инспекционный контроль и признала качество газона на «Ак Барс Арене» неудовлетворительным. Теперь «Рубину» предстоит сыграть против «Химок» (19 марта) и «Сочи» (4 апреля) на резервном стадионе.
- Писательница Гузель Яхина заявила, что ей «не ясна суть претензий» в плагиате в ее новом романе «Эшелон на Самарканд» со стороны самарского историка Григория Циденкова. Он считает, что роман писательницы «состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями» публикаций его блога в «Живом журнале». Писательница на это ответила, что не видит «ничего удивительного в том, что архивные документы, которые публикуют другие авторы, рассказывают о тех же событиях».
- Президент России Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию. Об этом он сообщил в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности. Российский лидер подчеркнул, что мнения по этому вопросу ведущих компаний страны и предпринимателей крайне важны.
- Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев высказал мнение о том, что Всероссийская перепись населения — это важное для развития страны событие, в котором участвует все население. По его словам, в переписи нет «ни политики, ни какого-либо принуждения законом». Он назвал это возможностью для татар «напрямую высказаться, выразить свою позицию».
- Комментатор канала «Матч ТВ» Геннадий Орлов предложил «Зениту» купить полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию. Он убежден, что грузинский футболист готов перейти в санкт-петербургский клуб. Сегодня также сообщалось, что Кварацхелия заинтересовал итальянские гранды. За 20-летним футболистом следят «Ювентус» и «Милан» — эти клубы намерены просмотреть Кварацхелию на ближайшем матче сборной Грузии против Испании в квалификации чемпионата мира — 2022. К футболисту также присматривается дортмундская «Боруссия», которая может выслать официальное предложение в адрес «Рубина» в самое ближайшее время.
- В Набережных Челнах в торговом центре «Омега» открылся пункт для проведения вакцинации от коронавируса. Прививку могут сделать лица, достигшие 18 лет и старше. Для получения второй дозы препарата «Спутник V» привившемуся в ТЦ челнинцу необходимо посетить поликлинику, медицинская бригада которой ввела ему первый компонент.
- Организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что не могут допустить к состязанию белорусскую песню в том виде, в котором она есть сейчас. По их мнению, песня является политизированной и ее нужно изменить или заменить. В 2021 году Белоруссия без открытого национального отбора направила на конкурс группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя». В тексте есть фразы: «Я научу тебя плясать под дудочку» и «Я научу тебя ходить по струночке». Сама группа была организована в ответ на массовые протесты против белорусского президента Александра Лукашенко и выступает против оппозиции.
- Суд признал банкротом и открыл процедуру реализации имущества экс-владельца казанского «Анкор Банка», основателя шоколадного бренда Андрея Коркунова. Первую процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — суд ввел в отношении Коркунова в сентябре по заявлению АСВ, поданному от лица «Анкор Банка». Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед банком по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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