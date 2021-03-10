Итоги дня: возвращение 30-градусных морозов в Татарстан, падение госсайтов и «замедление» Twitter
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды, 10 марта:
- Роскомнадзор со среды, 10 марта, начал замедлять скорость работы Twitter для того, чтобы принудить компанию соблюдать российское законодательство и защитить граждан России от «влияния противоправного контента». Почти одновременно с заявлением Роскомнадзора об ограничении скорости доступа к Twitter появились перебои в работе других сайтов. Заметили некачественную работу сервисов пользователи «Ростелекома» в крупных городах России — порядка 93% людей не могли подключиться к интернету. Кроме того, наблюдались проблемы в работе ресурсов YouTube, Google, Яндекса и МТС. Также наблюдались перебои в работе госсайтов РФ, среди которых ресурсы Госдумы и Кремля, Роскомнадзора, правительства, МВД, Следкома, Совфеда, Совета безопасности, Минцифры, Минэкономики, Минпромторга и Генпрокуратуры. Днем 10 марта компания «Ростелеком» восстановила работу своей сети и доступ к сайтам госорганов.
- «Норникель» полностью выплатила компенсацию за разлив топлива в Норильске из-за аварии на ТЭЦ-3 в размере 146,2 млрд рублей. 145,492 млрд рублей из этой суммы уйдет на возмещение вреда водным объектам. Они направлены на доход федерального бюджета. Оставшиеся средства потратят на возмещение вреда почвам — эти средства ушли в доход Норильска.
- Врио главы Мордовии Артему Здунову официально представили нового прокурора республики Василия Щербакова. Здунов заявил, что за время его нахождения с прокуратурой сложились «понятные и конструктивные отношения», однако «есть ряд направлений, которые требуют решения, совместного вмешательства». Особенно, как он отметил, это «касается разбора коррупционных проблем».
- В Татарстане и Казани 11 марта ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, а еще похолодание: температура воздуха местами будет достигать до -25..-27 градусов, а при прояснениях — до -32 градусов. В Казани температура при прояснениях будет колебаться от -25 до -28 градусов.
- Сегодня в одной из больниц Казани скончался заслуженный юрист России и Татарстана Раис Абдуллин, председатель судебного состава по уголовным делам Верховного суда Татарстана. Завтра в 10 часов утра в горбольнице №7 состоится гражданская панихида.
- Госдума России вводит условия освобождения от наказания за нарушение антикоррупционных норм. Законопроект принят нижней палатой парламента в первом чтении. После принятия законопроекта чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенное по не зависящим от них обстоятельствам — ими будут признаваться «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых <…> нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть».
- Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев первым из бизнес-омбудсменов примет онлайн-участие в судебном заседании. Он примет участие в заседании районного суда, на котором будет рассматриваться дело предпринимателя. Предложение разработать цифровой доступ к правосудию, которое позволит увеличить географию участия омбудсмена в судебных заседаниях было в прошлом году одобрено бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым и президентом РТ Рустамом Миннихановым.
- В Нижнекамске огласили приговор по делу 33-летнего Альберта Хабибуллина, обвиняемого в серии нападений на женщин: ему назначили шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд квалифицировал его действия только по статье 213 УК РФ (хулиганство). Статья 117 УК РФ (истязание) исключена, так как, по мнению суда, отсутствует признак систематичности нанесения побоев. Напомним, жертвами хулигана становились беременные женщины — он подбегал к ним и пинал.
- Дата послания Владимира Путина Федеральному собранию «сдвигается вправо», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ни точная, ни примерная дата пока не определены.
- Мэр Казани Ильсур Метшин оценил затраты на «устранение общего недоремонта» коммунальных сетей города в 75 млрд рублей. Износ сетей Метшин назвал главной проблемой всех без исключения муниципалитетов. Он напомнил, что средний износ тепловых сетей, а также сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения по России составляет более 70% и ежегодно увеличивается в среднем на 3%. «Для поддержания требуемого уровня надежности необходима ежегодная перекладка до 7% от общей протяженности сетей, а фактически перекладывается не более 4%.
- Компания Google уплатила штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи. На эту сумму компанию оштрафовал еще в феврале прошлого года за неисполнение обязанностей оператора поисковой системы.
- Кабинет министров Татарстана исключил 25-летие из числа юбилейных и памятных дат. Документом вносятся изменения в регламент юбилейных и памятных дат, согласно которому, юбилейные и памятные даты предприятий и прочих организаций отмечаются по согласованию с аппаратами президента и кабмина РТ при наличии выдающихся достижений или важного значения их деятельности для Татарстана. Юбилеи в таких случаях отмечаются «в дни 25-летия, 50-летия и далее через 25 лет со дня основания (начала работы) предприятия, учреждения, организации, а также города, района». По новому постановлению слово «25-летие» из документа исключается.
- Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внес в Госдуму законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ. С 1 января в России доходы более пяти миллионов рублей в год облагаются повышенной ставкой в 15% (обычная — 13%). Было предложение освободить от налога тех, кто зарабатывает до 204 тысяч рублей в год (17 тысяч рублей в месяц), а далее наращивать ставку пропорционально вплоть до 35% при увеличении планки в сто миллионов рублей. Катасонов считает, что такая прогрессия позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тысяч рублей в месяц и «среднего класса» в сторону более состоятельных россиян, но и увеличить поступления в бюджет на 343 миллиарда рублей в год.
- Руководитель Центра занятости Нурлата Фания Хасанова совершила самоубийство на 40-м году жизни. Информацию «Реальному времени» подтвердили в самом центре. Там сказали, что «это случилось вчера».
- Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов в ходе прямого эфира заявил, что можно выпить бокал хорошего сухого красного вина после вакцинации от коронавируса. Он отметил, что злоупотреблять алкоголем «плохо в любом случае, вне зависимости от вакцинации».
- Казанцы скупают оборудование для майнинга в связи с очередным ажиотажем на рынке криптовалют. Рост цен спровоцировал скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России. В феврале текущего года спрос на видеокарты в Казани подскочил в 2,7 раза. Готовыми майнинговыми фермами в России стали интересоваться в 3,8 раза чаще по сравнению с февралем прошлого года.
- В России спецслужбы и правоохранительные органы за 10 лет предотвратили 200 терактов. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников. В 2010 году предотвращалось 10% атак, в 2018 году этот показатель достиг 80%, в 2020-м — 96%. За этот же период число совершенных преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер (взрывы, захваты заложников, убийства), снизилось в 260 раз — с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году.
- В феврале 2021 года КАМАЗ продал 2,3 тысячи машин, что на 12,9% больше, чем в прошлом году. По объемам продаж новых грузовиков в России по итогам февраля КАМАЗ стал лидером. Вторую строчку рейтинга занял ГАЗ, по итогам февраля он продал 652 автомобиля. Тройку лидеров замыкает белорусский МАЗ с 415 автомобилями. Всего в России продали 6,1 тысячи грузовиков, что на 5,3% больше, чем в 2020 году.
- В Елабуге выпустили пилотную версию российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Автомобили не предназначены для продажи. Они проходят испытания в НАМИ. В Минпромторге заявили, что «Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода».
- «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок банковскими картами — Yandex Pay. С помощью сервиса можно оплачивать покупки, не вводя личные данные. Они будут передаваться из аккаунта в «Яндексе». Чтобы воспользоваться сервисом Yandex Pay, нужно привязать карту к аккаунту на «Яндексе». Система работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков. Кешбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются, рассказали в компании.
- «AliExpress Россия» получит 30% в маркетплейсе KazanExpress. Об этом рассказал гендиректор и совладелец проекта Линар Хуснуллин. Точная сумма инвестиций неизвестна, однако Хуснуллин отметил, что речь идет о «миллиардах рублей». KazanExpress доставляет товары бесплатно за сутки. В 2020 году оборот маркетплейса составил 1,3 млрд рублей. Компания намерена увеличить оборот в 2021 году в восемь раз, достроив крупный логистический комплекс, а также увеличить число городов присутствия с 33 до 127.
- Центральная избирательная комиссия России продлила временный порядок голосования в течение нескольких дней до 12 сентября 2021 года. Постановлением ЦИК России от 16 декабря 2020 года «О временном положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд» избирательным комиссиям позволялось принимать решение о проведении выборов, проходящих до 30 мая 2021 года, в течение нескольких дней, но не более трех.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан Метшин Ильсур РаисовичАбдулганиев Фарид СултановичЗдунов Артем АлексеевичКАМАЗЛопушов Дмитрий Владимирович
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