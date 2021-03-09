Итоги дня: презентация романа Яхиной, новый префект Старо-Татарской слободы, приговор по делу Карлова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер вторника, 9 марта.
- Сегодня писательница Гузель Яхина презентовала свой новый роман «Эшелон на Самарканд». Корреспонденту «Реального времени» она рассказала, что представит свой роман в Национальной библиотеке Татарстана и в Доме-музее Аксенова. Также она сообщила о желании приехать в Свияжск, поскольку действие одной главы романа происходит именно там. Книга вышла из печати 9 марта тиражом более 70 тысяч экземпляров. Издатель Елена Шубина анонсировала также выход электронной книги, аудиоверсии, сообщила, что эксперты начали работать над переводами. Сама Яхина отметила, что ей уже поступили предложения об экранизации романа.
- В Анкаре суд вынес приговор по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, которое произошло в 2016 году. Обвинения предъявили 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену. Пятерых из 28 обвиняемых оправдали. Девять фигурантов дела получили от пяти до 15 лет тюрьмы. Еще пять фигурантов приговорили к пожизненному лишению свободы. Девять обвиняемых находятся в розыске. Российского посла в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». На него напал сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого ликвидировали силы безопасности. Суд по делу об убийстве российского посла стартовал 8 января 2019 года.
- Прокуратура Верхнеуслонского района привлекла к ответственности подрядчика, виновного в пожаре на объекте «Технопарк Б-1» особой экономической зоны «Иннополис». На директора ООО «Реконструкция и развитие» возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» (ст. 20.4 КоАП РФ). В адрес руководителя организации внесли представление об устранении нарушений. Пожар произошел в прошлом году 8 декабря — в подвале шестиэтажного строящегося здания во время строительно-монтажных работ загорелась пластиковая емкость с соляркой. Правонарушителя оштрафовали на 6 тысяч рублей, к дисциплинарной ответственности привлекли еще одного сотрудника предприятия.
- В Татарстане могут оштрафовать компанию, которая организовала салют на день рождения ведущей Насти Ивлеевой. Инцидент произошел 8 марта в 21.30 на пересечении улиц Сибгата Хакима и Меридианной. Как считают специалисты, фейерверк относился к IV классу опасности. В отношении компании ООО «Фейерверк-мастер», проводившей салют, возбудили дело об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ. Штраф по этой статье для юрлица составляет от 150 до 200 тыс. рублей.
- Сегодня СМИ сообщили, что глава Минспорта России Олег Матыцин написал заявление об уходе по собственному желанию. Однако в Минспорте РФ это опровергли. «Сообщения о том, что министр спорта Олег Матыцин написал заявление по собственному желанию, не соответствуют действительности», — заявили в министерстве.
- В Татарстане 10 марта ожидается метель. Также возможны ухудшение видимости до 1—2 км и порывы ветра до 15 м/c.
- Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Станция будет иметь открытый доступ для всех заинтересованных стран и международных партнеров. Ее цель — «укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества».
- В прошлом году в Казани от коронавируса умерли пять беременных женщин, сообщил на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани его глава, заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков. Он отметил, что у умерших пациенток COVID-19 протекал в тяжелой форме. Почти у всех них была двухсторонняя пневмония.
- Жаворонков рассказал, что в Татарстане до сих пор не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Правда, он считает, что это заслуга вакцинации — в прошлом году прививки от гриппа сделало 60% населения Казани. Он сообщил, что планируется провакцинировать от коронавируса более 550 тыс. казанцев.
- Еще, как сообщил Жаворонков, показатель смертности в Казани по итогам 2020 года резко увеличился и составил 12,8 на 1 тыс. жителей. Причиной тому — эпидемия коронавируса. Более 7 тыс. человек скончались в течение трех месяцев после перенесенной инфекции из-за осложнений, повлиявших на сердечно-сосудистую систему. При этом, по словам Жаворонкова, уровень смертности в Татарстане (13,9 на тысячу жителей) остается самым низким в ПФО. Перед медицинским сообществом города он поставил задачу вернуться к показателям 2019 года. Напомним, тогда уровень смертности в республике составлял 11,5 на 1 тыс. человек.
- Татарстан на федеральном уровне инициирует увеличение зарплаты медикам поликлинического звена в два раза, сообщил на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Он обратил внимание, что пандемия коронавируса показала важность работы медицинских работников: большинство медучреждений перепрофилировали в госпитали для больных коронавирусом и основную работу с населением вели работники поликлиник. Также Садыков заявил, что в медучреждениях Казани планируется увеличить коечный фонд.
- В России в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Чтобы период вынужденного отсутствия на работе засчитывался в стаж работы, необходимо, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
- Президентом Федерации плавания Татарстана стал Эрик Акчурин. Он сменил на посту министра лесного хозяйства республики Равиля Кузюрова. Кузюров поблагодарил всех за плодотворную работу и выразил надежду, что Федерация плавания Татарстана продолжит развиваться и идти вперед, а «татарстанские спортсмены будут одерживать новые победы и радовать нас своими успехами».
- Евгения Варакина с сегодняшнего дня назначили префектом Старо-Татарской слободы. С 10 октября 2016 года Варакин был руководителем аппарата исполнительного комитета Казани. Напомним, с 25 ноября 2019 года префектуру «Старый город» возглавлял Роберт Гарипов, который в марте стал руководителем Дирекции парков и скверов Казани.
- 6 марта умерла заслуженный работник культуры Татарстана и России, экс-директор Национального архива РТ Людмила Горохова. Горохова возглавляла Национальный архив Татарстана с 1986 по 2015 год. Свою карьеру она начала в Центральном государственном архиве ТАССР в 1966 году. В 1970 году Горохова была награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 2018 году за большой вклад в развитие архивного дела в Татарстане и многолетнюю плодотворную работу ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с лидерами «нормандской четверки» по отдельности в случае, если не удастся провести совместный саммит. По его словам, нормандская встреча «в любом случае готовится», если даже саммит не состоится, Зеленский найдет возможность встретиться с представителями Франции, Германии и России. Он добавил, что «откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет».
- Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что жертвам домашнего насилия, а также их родственникам могут выдавать «охранные ордера». По законопроекту, решение о выдаче «охранного ордера» будет принимать полицейский. Также «охранный ордер» может получить и ближайшее окружение жертвы — мама или подруга. При этом инициатором домашнего насилия может быть не только мужчина. После инцидента либо жертва, либо инициатор должен покинуть помещение. Жилья его не лишают, такие меры может принять только суд. Если жертве некуда уйти, то она может обратиться в ближайший кризисный центр или «ресурсную квартиру», которые должны появиться по всей России. «Охранный ордер» будет иметь ограниченное время действия. За это время «мучитель» должен будет пройти психологические курсы, например по борьбе с гневом. Все это время он не должен преследовать жертву.
- Умерла писательница Татьяна Полякова. Ей был 61 год. Писательница скончалась в родном Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Она являлась автором более 90 детективов. По данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. По ее книгам сняты многие популярные фильмы, такие как «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Черта с два».
- Помощник президента республики Татарстан Альберт Нафигин стал кандидатом в Совет директоров ПАО «Татнефть». Он может заменить экс-помощника президента РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса Рината Сабирова, возглавляющего АО «Газпром межрегионгаз Казань». Кандидатуру Нафигина предложило АО «Связьинвестнефтехим». Компания также выдвинула министра земельных и имущественных отношений РТ Фаниля Аглиуллина, министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, начальника государственно-правового управления президента РТ Ларису Глухову и генерального директора АО «Связьинвестнефтехим» Валерия Сорокина.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность касательно сообщений СМИ о планах США по совершению кибератак на внутренние российские системы и заявил, что это «не что иное, как международная киберпреступность». Представитель Кремля напомнил, что российская сторона ранее заявляла о непричастности к любым проявлениям киберпреступности и кибертерроризма.
- Президент республики Татарстан Рустам Минниханов дал поручение правительству республики и муниципалитету в течение двух недель разработать предложения по строительству школы в деревне Куюки. Власти также должны проработать вопросы транспортной инфраструктуры и возможность создания рабочих мест в непосредственной близости к жилому массиву.
Аргентина выдала России преступника, который в 2018 году украл в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей. Напомним, что преступление было совершено в ночь на 16 июля 2018 года в помещении торгового павильона, расположенного на территории «Казанской ярмарки». Похищенные драгоценности принадлежали ООО Seven Diamonds. Эдгар Алехандро Валеро доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Создатели российской вакцины «Спутник V» возмутились высказыванием председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая назвала перспективу экстренного одобрения «Спутник V» в Австрии «русской рулеткой». Создатели российской вакцины отреагировали в Twitter и потребовали извинений «за негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». В сообщении сказано, что комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА.
- В метро Казани могут начать тестирование работы сети 5G на частотах 3,4—3,8 ГГц. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) еще не согласовала решение о тестировании сети 5G в казанском метрополитене. Оператор намерен задействовать в своем эксперименте и метро Москвы.
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