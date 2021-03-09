Уремович, Ловрен и Влашич вызваны в сборную Хорватии на матчи отбора к ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе со Златко Даличем определился с составом на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Всего вызов в сборную получили 24 футболиста. Среди них оказался капитан «Рубина» Филип Уремович. Это уже не первое приглашение для защитника казанцев. Ранее он несколько раз выступал за сборную в матчах Лиги наций.

Также в сборную вызваны защитник «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В конце марта Хорватии предстоит сыграть три встречи — против Словении (в гостях 24 марта), Кипра (27 марта, дома) и Мальты (30 марта, дома).

Кроме них, в отборочном этапе к ЧМ-2022 подопечные Далича сразятся с российской и словацкой сборными.