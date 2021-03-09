За парковку на газонах водителей в Казани оштрафовали на 33,2 млн рублей

В прошлом году в Казани водителей оштрафовали на 33,2 млн рублей за парковку на зеленой зоне, детских и спортивных площадках. Из них удалось взыскать 15,6 млн рублей, говорится в сообщении мэрии.

Всего на водителей был составлен 23 571 протокол за парковку на озелененной территории, детских и спортивных площадках. По сравнению с 2019 годом количество нарушений уменьшилось на 17%.

Ранее войну нарушителям правил парковки объявили в Башкирии. В середине прошлого года за парковку на газонах оштрафовали более 10 тысяч водителей.

Ольга Плешкова