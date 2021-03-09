Утро в Казани началось с 7-балльных пробок

Утро в Казани началось с 7-балльных пробок. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Примечательно, что в центре заторов практически нет. В основном трудности с проездом наблюдаются на улицах Ершова, Патриса Лулумбы, Аграрной, Академика Арбузова, проспекте Победы. Также сложная ситуация у станции метро «Горки» и на улице Даурской.

Заторы наблюдаются и на въездах в город. Стоят Мамадышский тракт, улица Мира, Горьковское шоссе.

Ольга Плешкова