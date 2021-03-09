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Утро в Казани началось с 7-балльных пробок

08:25, 09.03.2021
Утро в Казани началось с 7-балльных пробок
Фото: kzn.ru

Утро в Казани началось с 7-балльных пробок. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Примечательно, что в центре заторов практически нет. В основном трудности с проездом наблюдаются на улицах Ершова, Патриса Лулумбы, Аграрной, Академика Арбузова, проспекте Победы. Также сложная ситуация у станции метро «Горки» и на улице Даурской.

Заторы наблюдаются и на въездах в город. Стоят Мамадышский тракт, улица Мира, Горьковское шоссе.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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