Исследование: каждую пятую руководящую должность в России занимает женщина

Фото: Максим Платонов (архив)

Каждую пятую руководящую должность в России занимает женщина. Этот показатель выше среднемирового в 4,5 раза, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays. Большая часть из них возглавляют общественные организации или организации социальной сферы.

Отмечается, что по своему первому образованию работают лишь 18% россиянок, занимающих руководящую должность. Большинство из них совершенствуют свои навыки и продолжают получать новые. В частности, больше трети женщин-руководителей намерены получить степень MBA.

По данным исследования, 45% жительниц России, возглавляющих какую-либо организацию, имеют стаж работы от 21 года, 27% работают от 16 до 20 лет.

Четыре из пяти руководительниц имеют опыт управления в продажах, более 70% — в сфере маркетинга. Свыше трети из них руководили в финансовой сфере, 27% — в производственной. Меньшее количество россиян имеют управленческий опыт в IT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Самыми главными качествами для женщины-руководительницы россиянки считают умение формировать и развивать команду, навыки стратегического планирование, опыт управления рисками, способность справляться с кризисами и умение слушать окружающих.

Напомним, главными показателями успешной женщины татарстанцы считают уверенность в себе (60%) и желание развиваться (56%). На предпоследнем и последних местах рейтинга оказались любовь к готовке и количество подписчиков в социальных сетях.



Татьяна Демина