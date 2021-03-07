Власти Пестречинского района РТ прокомментировали инцидент с застрявшей на дороге пожарной машиной

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Власти Пестречинского района РТ прокомментировали инцидент с застрявшей на дороге в деревне Куюки на улице 1-я Центральная пожарной машиной. По их словам, транспортное средство занесло на обочину.

«Отметим, дороги на этой улице от снега были очищены, но есть узкий участок. Пожарную машину занесло на обочину и она застряла», — гласит сообщение в Instagram-аккаунте Пестречинского района Татарстана.

Власти муниципалитета тажке обратили внимание, что во всех семи населенных пунктах Богородского сельского поселения, в которое входят и Куюки, для уборки снега и очистки дорог работают четыре единицами спецтехники.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что пожарная машина просто «не влезла в узкую дорогу» и прийти на помощь пришлось уже пожарным.

Проблема отсутствия дорог в Куюках давно беспокоит жителей. Еще 3 года назад на совещании глав районов Казанской агломерации глава Пестречинского района Ильхам Кашапов прогнозировал, что от силы через пару лет в Куюках случится дорожный коллапс.

Татьяна Демина