Нейросеть оживила портреты деятелей культуры Татарстана

Фото: скриншот

Нейросеть оживила портреты культурных деятелей Татарстана, среди которых поэты Габдулла Тукай и Муса Джалиль, писатели Абдурахман Абсалямов и Адель Кутуй, а еще композитор Салих Сайдашев. Такое видео появилось на видеохостинге YouTube.

Это сделали с помощью набирающего популярность приложения MyHeritage. «Оживить» портреты родственников или известных людей прошлого пробуют многие жители России.

Маргарита Головатенко