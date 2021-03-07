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Нейросеть оживила портреты деятелей культуры Татарстана

11:19, 07.03.2021
Нейросеть оживила портреты деятелей культуры Татарстана
Фото: скриншот

Нейросеть оживила портреты культурных деятелей Татарстана, среди которых поэты Габдулла Тукай и Муса Джалиль, писатели Абдурахман Абсалямов и Адель Кутуй, а еще композитор Салих Сайдашев. Такое видео появилось на видеохостинге YouTube.

Это сделали с помощью набирающего популярность приложения MyHeritage. «Оживить» портреты родственников или известных людей прошлого пробуют многие жители России.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураИсторияТехнологииIT Татарстан
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