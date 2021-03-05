В январе в Татарстане выдали 3,5 тыс. ипотечных кредитов

В январе 2021 года в Татарстане выдано 3,5 тыс. ипотечных кредитов — это на 33,8% больше, чем в январе 2020-го. Таковы данные Национального банка России.

Объем выданных банками ипотечных кредитов составляет 8,1 млрд рублей. Данный показатель, по сравнению с январем прошлого года, вырос в 1,5 раза.

Фото: realnoevremya.ru

В январе 2021 года ставка по ипотечным кредитам опустилась до 7,31%. Год назад средняя ставка держалась на уровне 8,9%. На снижение ставки повлияло смягчение денежно-кредитной политики Банка России и запуск программы льготной ипотеки под 6,5%.

На 1 февраля доля просроченной задолженности в республике составила 0,6% от общего объема портфеля.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что цены на первичном рынке жилья Казани вновь побили рекорд. По оценке аналитиков, во второй половине минувшего года они подскочили в ряде случаев на 40%.



Ольга Плешкова