Итоги дня: ПСО «Казань» приостановит работы на Восточном, цены на нефть вернулись к докризисному уровню
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 5 марта.
- Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике и с правительством. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что совещание «достаточно важное» и детали будут сообщать своевременно.
- Цена майского фьючерса нефти марки Brent выросла на 1,89% и достигла $68 на лондонской бирже ICE. Такой скачок на бирже наблюдается впервые с января прошлого года — тогда цена Brent также достигала $68 за баррель.
- Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров в ответ на сообщение СМИ о том, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети, так как заканчивается срок действия разрешения на использование частот 3,4—3,6 гигагерца, заявил, что россияне не останутся без домашнего интернета. Он уверил, что в ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 гигагерца.
- Сегодня на итоговой коллегии Следкома РФ глава ведомства Александр Бастрыкин поднял тему несанкционированных общественных акций января — февраля 2021 года. По данным СК, в противоправных митингах участвовали 1422 подростка. После чего глава ведомства предложил рассмотреть вопрос о разработке комплексного плана по подготовке новых образовательных программ, направленных на защиту ребенка «от воздействия манипуляторных техник».
- Арбитражный суд Амурской области приостановил работы ПСО «Казань» по строительству стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный на срок 90 дней. Как уверяет пресс-секретарь организации Светлана Брайловская, строительство стартового стола для «Ангары» продолжается. Компания намерена обжаловать решение суда.
- Директор новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов огласил сроки поступления второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» для массовой вакцинации. Граждане смогут получить вакцинацию во второй половине марта.
- В Роспотребнадзоре Татарстана считают, что, несмотря на стабильную ситуацию с коронавирусом в Татарстане и имеющееся снижение количества новых случаев, снимать ограничения пока рано. Вернуться к вопросу о снятии ряда ограничений решено по итогам марта.
- Собор Казанской иконы Божией Матери торжественно откроют 21 июля 2021 года. Сейчас в здании идут работы по устройству чугунных полов, написанию икон для иконостасов, изготовлению церковной утвари и мебели. Кроме этого, ведутся работы по внутреннему декору и храмовой росписи.
- Синоптики Татарстана дали прогноз на праздничные выходные. В субботу и воскресенье осадков не ожидается, а вот погода в Международный женский день 8 марта будет зависеть от влияния циклонов и активных фронтальных разделов. Синоптики прогнозируют снег и метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15—20 м/с.
- На чемпионате мира — 2021 по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе состоялась мужская эстафетная гонка. Сборная России в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артема Мальцева и Александра Большунова стала второй. Россияне отстали на 12 секунд от победителей турнира.
- Каждый шестой брак в Татарстане является межнациональным. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии вручения медалей «Ана даны — Материнская слава». В 2020 году в Татарстане было создано более 19 тысяч новых семей.
- Татарстан получит дополнительное финансирование на реконструкцию дороги Казань — Шемордан на участке от 16,2 км до 21,977 км в Пестречинском районе республики в рамках национального проекта. Участок в 4,81 км проектировали по нормативам категории IB с четырьмя полосами движения. Ширина проезжей части — 14 м, ширина разделительной полосы — 2,7 м.
- В РКБ Казани пришла 32-летняя жительница Буинского района с требованием отдать ей новорожденного сына. Выяснилось, что она вовсе не рожала ребенка и не была беременной.
- В Татарстане за год Госкомитет по биологическим ресурсам пресек 1 345 нарушений. Ущерб животному миру по ним составил 6,5 млн рублей, заведено 119 уголовных дел, штрафы по правонарушениям составили 2 млн рублей. Конфискованы одна автомашина, девять плавсредств, два ружья. Шесть лиц лишили права заниматься охотой, а более 30 человек лишили права на хранение оружия.
- ГКУ «Главтатдортранс» определилось с подрядчиком, который займется строительством первого участка Вознесенского тракта в Казани. Им станет казанская компания ООО «Волга-Автодор». В ходе конкурсных процедур компания предложила сумму в 1 393 247 000 рублей, ее конкурент на торгах, «Казаньдорстрой», — на 48 тысяч больше. Таким образом, итоговая цена контракта снизилась незначительно, на 100 730 рублей.
- Сегодня в свой дом вернулся вышедший из тюрьмы Виктор Мохов, известный на всю Россию как «скопинский маньяк». В 2000 году слесарь Мохов из Скопина Рязанской области похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года, насилуя и избивая. Одна из девушек дважды родила от него детей. Он заявил, что якобы уже ездил в Москву договариваться о выступлении на телешоу, а также рассказал о намерении жениться.
Ольга Плешкова
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