Главное к утру: трагедия в Васильево, сделка ОПЕК+ и новые возможные санкции против России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 5 марта:
- В Татарстане возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) после обнаружения в поселке Васильево Зеленодольского района РТ тел женщины и ребенка. На теле 6-летнего мальчика обнаружили признаки насильственной смерти в виде следов удушения. По версии следствия, мать убила ребенка, а затем покончила с собой. У нее было двое детей. Дочь в момент случившегося находилась в школе.
- Министры энергетики стран ОПЕК+ договорились сохранить текущий уровень добычи нефти в апреле. Россия и Казахстан могут нарастить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно, говорится в сообщении организации.
- США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России «из-за нарушения запрета на применение химоружия». Об этом сообщает Bloomberg. Санкции США могут быть направлены на российский госдолг и бизнесменов, которые, по мнению американских властей, могут быть причастны к нарушениям прав человека или к коррупционным схемам. Британия хочет воздействовать на Россию через ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). По данным издания, власти Великобритании хотят, чтобы Россия предоставила ответы по поводу использования запрещенных веществ. Ограничительные меры страна обсудит с ключевыми европейскими союзниками, в том числе с Францией и Германией.
- В Набережных Челнах в период пандемии от коронавируса умерли шесть медработников. Такие данные привел начальник управления здравоохранения автограда Александр Николаев. Всего в Татарстане коронавирус стал причиной смерти 27 медработников.
- Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал, почему в России выросли цены на яйца и мясо птицы. Среди причин — увеличение стоимости инкубационных импортных яиц. Еще одной причиной увеличения стоимости продукции стал дисбаланс спроса и предложения на рынке: в связи со снижением доходов населения вырос спрос на мясо птицы, а поставки из Европы сократились, в том числе из-за эпизоотической ситуации в стране.
- Довольны качеством уборки снега на территориях своих домов 78,65% жителей Татарстана, выяснили через онлайн-анкетирование в татарстанском отделении партии «Единая Россия». При этом 53,65% татарстанцев обратили внимание, что коммунальщики не очищают от наледи крыши и навесы зданий. Еще 75% жителей республики выразили недовольство качеством уборки снега на детских площадках.
- Отреставрированный памятник Владимиру Ленину в Казани собираются открыть в апреле. Об этом на пресс-конференции заявил глава отделения КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов.
- В Набережных Челнах прорабатывается вопрос о размещении в торговых центрах пунктов вакцинации от коронавируса. По словам начальника управления здравоохранения автограда Александра Николаева, это вопрос необходимо детально проработать. Он отметил, что вакцинацию от коронавируса прошли уже более 13 тыс. жителей Набережных Челнов. Из них 4 637 получили вторую дозу препарата.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым