Итоги дня: старт процесса по убийству Деданина, скачок цен на авиабилеты и «моральные законы» в интернете
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 4 марта.
- Госкорпорация «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ» с 4 марта запустили новый спутниковый и онлайн-телеканал «Первый космический». В эфире канала будут показывать новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи и тематические художественные и документальные фильмы. Также на нем будут транслировать прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов «Роскосмоса».
- Потери от взрыва на газонаполнительной станции ООО «Газпром сжиженный газ» в июне 2020 года в Казани составили 110 млн рублей. Такие данные отображены в пояснениях к годовой отчетности. Сообщается, что ущерб непосредственно от аварии составил 13,5 млн рублей. Основные потери связаны с приостановкой работы газонаполнительной станции после аварии. Предприятие недополучило выручку в размере 98,8 млн рублей.
- Метель в Татарстане продержится до завтрашнего вечера. По прогнозам синоптиков, до 18 часов 5 марта на территории Татарстана и в Казани сохранится метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15—18 м/с. В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД РТ напомнила о правилах безопасности.
- Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. По его словам, молодых людей нужно занимать позитивным контентом, давать возможность развиваться для того, чтобы они стали успешными в жизни.
- В России произошел резкий скачок цен на авиабилеты. Средняя стоимость забронированного авиаперелета за рубеж в начале марта 2021 года составила 15,7 тыс. руб., что больше на 55% год к году и на 39,5%, чем за тот же период 2019 года, следует из данных Biletix и Aviasales. По России также наблюдается рост стоимости билетов. По расчетам Aviasales, стоимость забронированного авиаперелета на март в России в одну сторону составляет 4,83 тыс. руб., это фактически соответствует значению докризисного 2019 года (4,89 тыс. руб.), в то время как летать по стране в 2020 году было на 5,3% дешевле.
- Сегодня в Бугульминском городском суде стартовал процесс над 54-летним рецидивистом Араиком Мирзояном — его обвиняют в убийстве бизнесмена Евгения Деданина в Бугульме 1 сентября 2020 года, а также в незаконном обороте оружия. Мирзоян еще на старте процесса признал вину — он заявил, что совершил преступление из мести за смерть друга Ивана Нетроголова, который был в числе напавших на Деданина еще в 2018 году. На суде свидетели, в числе которых — вдова и брат убитого, рассказали, как именно произошло нападение и как задерживали Мирзояна.
- Правоохранительные органы провели обыск в доме лидера Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарита Закиева. Представителей организации в квартиру не пустили. Итоги проведенного обыска пока не сообщались. Напомним, что прокуратура Татарстана направила иск в Верховный суд РТ о ликвидации Всетатарского общественного центра. В ведомстве пояснили, что деятельность организации носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ.
- Арбитражный суд Москвы поручил судебно-экспертной палате РФ провести осмотр стадиона «Самара Арена» в рамках дела по иску к генподрядчику ООО «Производственно-строительное объединение «Казань». Экспертам предстоит определить наличие недостатков некачественно выполненных работ, а если они обнаружатся — определить их явный или срытый характер. Также специалисты должны установить причину возникновения выявленных собственником стадиона недостатков.
- В Госдепартаменте США заявили, что могут не вводить второй пакет санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, если РФ задекларирует и уничтожит свое химическое оружие. Американская сторона призвала уничтожить необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением.
- Активист из Татарстана, «засудивший» Сечина с Песковым, выйдет на свободу. Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил активиста из Татарстана Карима Ямадаева к штрафу за видео на YouTube — его признали виновным в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).
- В 2021 году в Татарстане планируют начать строительство четырех экотехнопарков в Казани, Алексеевском, Верхнеуслонском и Арском районах. Об этом говорится в пресс-релизе регионального оператора по обращению с ТКО западной зоны РТ — УК «ПЖКХ». При всех экотехнопарках, кроме Казани, будут созданы муниципальные мусорные полигоны для складирования отходов. Они будут включать в себя сортировочные станции и перерабатывающие производства. В проект инвестируют 4 млрд рублей.
- В казанском Кремле рассказали, когда будет принято решение о снятии ограничений для общепита. Решение будет принято, основываясь на анализе, который предоставит Роспотребнадзор.
- Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов вошел в совет директоров АО «Содружество». Сегодня состоялось первое заседание СД в обновленном составе. На заседании был избран председатель совета директоров — им стал замначальника ГЖД–филиала ОАО «РЖД» Владимир Тюленев. Ханифов стал заместителем председателя.
- На вынос коммуникаций и благоустройство второй линии казанского метрополитена от Фучика до Сахарова потратят 358,7 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Такой тендер опубликован на сайте госзакупок. От подрядчика требуется вынос (защита) инженерных коммуникаций из зоны строительства объекта и благоустройство территории строительства на первом этапе.
- Сотрудники КНИТУ-КАИ обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой разобраться в ситуации с выборами ректора. В университетской среде появились слухи о возможности отмены в КНИТУ-КАИ выборов ректора и назначении стороннего человека. Коллектив вуза «находится в шоковом состоянии» и просит Минниханова разобраться в ситуации и дать возможность провести выборы ректора из четверых ранее утвержденных кандидатов.
- В Набережных Челнах ищут участок для нового здания горбольницы №5. С земельным участком для строительства нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах определятся через две недели.
- В Татарстане раскрыли еще одно давнее тяжкое преступление. На 19 лет посадили 32-летнего мужчину, который девять лет назад ограбил, изнасиловал и убил 24-летнюю девушку. Убийцей оказался ее однокурсник.
Ольга Плешкова
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