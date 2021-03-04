Власти Челнов добиваются сноса местного кафе «Таджикистан»

Фото: кадр видео youtube.com

В Набережных Челнах исполком судится с местным предпринимателем, требуя закрыть и снести здание кафе на Московском проспекте. Власти считают объект самостроем.

Как сообщает chelny-biz.ru, исполком требует признать незаконной эксплуатацию кафе и запретить использовать помещение вплоть до его сноса. В противном случае предпринимателю выставят неустойку в размере 2,5 тысячи за каждый день просрочки.

В январе 2020 года в кафе произошел пожар. На кухне загорелись линолеум и пластиковое ведро. Сообщалось, что сумма стоимости спасенного имущества составляла 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России изменят правила сноса самовольных строений. Органы местного самоуправления (МСУ) получат право в некоторых случаях обязать землевладельцев оформить самовольную постройку «по правилам» либо снести ее.



В тексте документа говорится, что муниципальные власти без суда смогут требовать ликвидировать строения, если они возведены на земле, на которую нет правоустанавливающих документов, либо стоят на участках общего пользования, где нельзя создавать такие объекты.



Ольга Плешкова